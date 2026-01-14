Μία πρώτη πιλοτική απόπειρα ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ νοσοκομείου του δημοσίου και ασφαλιστικών εταιρειών – ΣΔΙΤ προετοιμάζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα οργάνωσης ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατικών νοσοκομειακών δομών με την ελεύθερη αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προς την κατεύθυνση αυτή διαβουλεύσεις λαμβάνουν ήδη χώρα με το νοσοκομείο Σωτηρία προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο θα υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες για νοσηλείες ασφαλισμένων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Μέσα από μια ανάλογη συμφωνία θα μπορούσε μετρηθεί η δυναμική ενός ευρύτερου ΣΔΙΤ στον τομέα της υγείας.

Ωστόσο, ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς σημειώνουν ότι ένα από τα κρισιμότερα στοιχεία που θα κρίνει το συνολικό εγχείρημα μιας ανάλογης συνεργασίας αφορά στον αριθμό των κλινών που θα μπορούσαν να δοθούν προς χρήση από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ειδικότερα επισημαίνουν ότι για να έχει επιτυχία ένα τέτοιο εγχείρημα ο δημόσιος τομέας θα έπρεπε να διαθέσει συνολικά τουλάχιστον 500 κλίνες για τις ανάγκες ασθενών προερχόμενων από την ιδιωτική ασφάλιση.

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως, πως ανεξάρτητα από την πορεία που θα έχει τη εν λόγω πρωτοβουλία, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος αναμένει το Φεβρουάριο την πρόταση την Grant Thornton για τις εναλλακτικές που θα είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει ο κλάδος προκειμένου να συνεργαστεί ολιστικά με το δημόσιο σύστημα υγείας.