Η επόμενη πενταετία αναμένεται να είναι μια περίοδος μετάβασης για την ασφαλιστική αγορά. Η αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού καθώς και η οικονομική ανασφάλεια των νοικοκυριών λόγω της ακρίβειας και των χαμηλών εισοδημάτων, θα εντείνουν την ανάγκη για ουσιαστικές ασφαλιστικής λύσεις. Οι πελάτες θα απαιτούν πιο απλές, διαφανείς καλύψεις και ενδεχομένων και πιο προσωποποιημένες ανάλογα τις ανάγκες τους.

(Ασφαλιστικό Marketing, “am” Γενάρης 2026)

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει και θα συνεχίζει να αλλάζει ριζικά τον τρόπο τιμολόγησης, ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης αποζημιώσεων. Θα δούμε νέα προϊόντα σε υγεία, συνταξιοδοτικό και cyber, και ισχυρές συνεργασίες με τράπεζες και διαμεσολαβητές.

Το στρατηγικό όραμα της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής είναι να αποτελέσει το πρότυπο μιας σύγχρονης, ευέλικτης και απόλυτα πελατοκεντρικής Ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας. Θέλουμε να ηγηθούμε αυτής της μετάβασης όχι με όρους μεγέθους, αλλά με όρους ποιότητας, αξιοπιστίας και ταχύτητας ανταπόκρισης. Επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό ώστε να απλοποιήσουμε την καθημερινότητα συνεργατών και ασφαλισμένων, και στην αξιοποίηση των δεδομένων για καλύτερη τιμολόγηση και διαχείριση κινδύνων.

Ταυτόχρονα, παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για ανθεκτικότητα των ισολογισμών μας και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Έχουμε μια στέρεη εταιρική διακυβέρνηση, πειθαρχία στη διαχείριση κινδύνων και διαφάνεια προς την κοινωνία. Θέλουμε ο πελάτης να μας αναγνωρίζει ως την ασφαλιστική που στέκεται δίπλα του στις κρίσιμες στιγμές, που αποζημιώνει δίκαια και έγκαιρα και που τον βοηθά να προλαμβάνει τους κινδύνους.

Με όχημα την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας, την τεχνολογική αναβάθμιση και την ενδυνάμωση των ανθρώπων μας, φιλοδοξούμε η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και να αποτελεί την πρώτη επιλογή ενός αυξανόμενα απαιτητικού κοινού