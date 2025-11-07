Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε σύμπραξη με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» και στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική», διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Τιμώντας την Ακαδημαϊκή Αριστεία». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στις 11.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στην αρχή, θα πραγματοποιηθούν χαιρετισμοί από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον Πρόεδρο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Αναπληρωτή Καθηγητή, Αλέξανδρος Καραγρηγορίου και από τον Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Θα ακολουθήσουν σύντομες ομιλίες από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, Μαριάννα Ανυφαντή και από αποφοίτους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.

Κεντρικός στόχος της εκδήλωσης είναι η βράβευση της ακαδημαϊκής αριστείας. Θα απονεμηθούν υποτροφίες από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σε άριστους αποφοίτους του Α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος έτους 2024, καθώς και στους άριστους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» έτους 2024. Επιπλέον, θα βραβευθούν οι άριστοι μεταπτυχιακοί φοιτητές της 24ης σειράς σπουδών του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Στατιστική» και οι άριστοι απόφοιτοι του Α’ κύκλου σπουδών έτους 2025 που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους ακριβώς στα τέσσερα χρόνια. Επίσης, θα τιμηθεί Υποψήφια Διδάκτορα για τη δημοσίευση μέρους της διατριβής της σε διεθνές περιοδικό κύρους στο πεδίο της Αναλογιστικής Επιστήμης.

Tο insurancedaily.gr στηρίζει σαν χορηγός επικοινωνίας την εκδήλωση.