Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών επιταχύνθηκε το 2025, φθάνοντας τα €20,6 δις σε αξία συναλλαγών, μέσω 183 συναλλαγών, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα επίπεδα του 2024.

Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton από το 2022 έως το 2025, ο τομέας της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (TMT) διατήρησε την ηγετική του θέση ως ο πιο ενεργός σε όρους όγκου συναλλαγών, ενώ ο τομέας της ενέργειας ηγήθηκε σε αξία συναλλαγών από το 2022 έως το 2024. Το 2025, οι μεγαλύτερες συναλλαγές στους τομείς των καζίνο και των παίγνιων, της ακίνητης περιουσίας και της φιλοξενίας (real estate & hospitality), καθώς και της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων, βρέθηκαν στο επίκεντρο, υπογραμμίζοντας την έντονη επενδυτική ζήτηση και τις θετικές οικονομικές προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια του 2025 ανακοινώθηκαν υψηλής αξίας συναλλαγές στους τομείς των καζίνο και των παιγνίων, της υγειονομικής περίθαλψης, της φιλοξενίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με το μέγεθος των συναλλαγών να κυμαίνεται από €600 εκ. έως €9 δις, αναδεικνύοντας την ικανότητα της αγοράς να υποστηρίζει και να χρηματοδοτεί μεγάλου μεγέθους συναλλαγές. Η Grant Thornton Ελλάδας ενήργησε ως αξιόπιστος χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε 4 από τις 5 πλέον εμβληματικές συναλλαγές του 2025.

Το τοπίο των ελληνικών κεφαλαιαγορών

Κεφάλαια ύψους €2,5 δις αντλήθηκαν από τις ελληνικές κεφαλαιαγορές το 2025, μέσω υπερκαλύψεων και ισχυρής ρευστότητας, γεγονός που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε εταιρείες με ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα και αναπτυξιακή δυναμική. Παρά ταύτα, η ελληνική αγορά παραμένει μικρού μεγέθους σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομόλογες αγορές, κυρίως λόγω του περιορισμένου αριθμού εισηγμένων εταιρειών σε βασικούς κλάδους όπως η φιλοξενία, τα φαρμακευτικά προϊόντα, το λιανεμπόριο και η ναυτιλία. Η Grant Thornton Ελλάδος παρείχε υπηρεσίες σε 8 από τις 14 εταιρείες που συμμετείχαν σε συναλλαγές κεφαλαιαγορών εντός του 2025.

Το τοπίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην αγορά της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου

Συνολική αξία συναλλαγών ύψους €466,9 δις. καταγράφηκε σε 10.496 συναλλαγές το 2025. Οι κλάδοι βιομηχανίας (Industrials) και τεχνολογίας, μέσων μαζικής ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών (TMT) ηγήθηκαν της συναλλακτικής δραστηριότητας, ακολουθούμενοι από τους κλάδους καταναλωτικών αγαθών, επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ακίνητης περιουσίας & φιλοξενίας, οι οποίοι παρουσίασαν επίσης έντονη παρουσία. Η εικόνα αυτή αντανακλά ευρεία κλαδική ανάπτυξη και διατηρούμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προοπτικές για το 2026

Οι προσδοκίες για το 2026 είναι συγκρατημένα θετικές, με μέτρια αύξηση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών (Μ&Α) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αναμένεται να υποστηριχθεί από την αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων, την αυξημένη δραστηριοποίηση των Private Equity κεφαλαίων σε συνδυασμό με πιέσεις για αποεπενδύσεις (exits), καθώς και τη συνεχιζόμενη κλαδική συγκέντρωση. Η εκτέλεση των συναλλαγών εκτιμάται ότι θα παραμείνει επιλεκτική, με έμφαση στη στρατηγική συνάφεια και τη δημιουργία αξίας. Η Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθεί από ένα περιβάλλον αυξημένης ανάληψης ρίσκου (“risk-on”), ιδίως για περιουσιακά στοιχεία με προβλέψιμες ταμειακές ροές και δυνατότητα κλιμάκωσης.

Το τοπίο της ελληνικής αγοράς – που ενισχύθηκε από την εξαγορά της ATHEX από την Euronext και την αναμενόμενη αναβάθμιση του MSCI – βελτιώνει την πρόσβαση των μεγαλύτερων εταιρειών στις κεφαλαιαγορές, διευκολύνοντας ένα πιο διαφοροποιημένο και ισορροπημένο μείγμα χρηματοδότησης. Οι μικρότερες εταιρείες είναι πιθανό να συνεχίσουν να βασίζονται κυρίως στη χρηματοδότηση από τράπεζες.