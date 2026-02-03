Αιτήσεις αποζημιώσεων για τις νέες καταστροφές που προκλήθηκαν σε περιουσίες ιδιωτών -αυτοκίνητα και κατοικίες κατά κύριο λόγο- λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο έπληξε πρόσφατα τη νότια, την κεντρική και τη νησιωτική Ελλάδα, προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και στις υποδομές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και από επόμενα κύματα κακοκαιρίας, μικρότερης ωστόσο έντασης και έκτασης, με πιο πρόσφατο αυτό του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Οι αρμόδιες διευθύνσεις των ασφαλιστικών εταιρειών έχουν ήδη ετοιμάσει το μηχανισμό τους προκειμένου να υποδεχθούν τις αιτήσεις αποζημιώσεων, να της καταγράψουν και να της αξιολογήσουν στον ταχύτερο δυνατό χρόνο ώστε άμεσα να καταβληθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών σημειώνουν ότι η πρώτη αίσθηση που υπάρχει είναι πως οι αιτήσεις θα είναι μαζικές, στο βαθμό βέβαια που οι κάτοχοι κατοικιών και Ι.Χ. οχημάτων στις πληγείσες περιοχές, θα έχουν ασφαλίσει αναλόγως τις περιουσίες τους.