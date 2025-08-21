Το βλέμμα της στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ιδιωτική ασφάλιση, με τα στελέχη της να αναμένουν το κατά πόσο ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο των μέτρων που θα εξαγγείλει θα συμπεριλάβει και την ιδιωτική ασφάλιση.

Όπως αναφέρουν στο ID γνωστά στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών, για τον κλάδο υπάρχουν τουλάχιστον τρία «παράθυρα» τα οποία θα μπορούσε να ανοίξει ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της ιδιωτικής ασφάλισης. Ειδικότερα επισημαίνουν:

– Την αύξηση της έκπτωσης επί του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες, που σήμερα είναι 20%.

– Τη μείωση του ελάχιστου ορίου των 500.000 ευρώ ετήσιο τζίρο για όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ασφαλίζονται έναντι φυσικών καταστροφών.

– Την κατάργηση στο σύνολό του ή για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων του φόρου 15% επί των ασφαλίστρων.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το τελευταίο σημειώνουν ότι, στο βαθμό που δεν θα προωθήσει η κυβέρνηση την οριζόντια κατάργηση του φόρου 15%, θα μπορούσε να τον καταργήσει ειδικά για τους έχοντες ισόβια ασφαλιστήρια ζωής, προκειμένου να μετριάσει το αδικαιολόγητα υψηλό κόστος ασφάλισης.

Μάλιστα εξηγούν ότι κάθε φορολογική απαλλαγή που αναγνωρίζεται στην ιδιωτική ασφάλιση, οδηγεί στην τόνωση της ανάπτυξης του κλάδου και κατ΄ επέκταση στην «επιστροφή» των χαμένων φόρων μέσα από τον αυξημένο τζίρο των ασφαλιστικών εταιρειών (καταβολές έξτρα φόρων από τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών διαμεσολάβησης και των ασφαλιστικών συμβούλων κ.α.).