Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο επενδύει σε μια διαρκή προσπάθεια ανάδειξης των σύγχρονων τάσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για ένα ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον της ελληνική κοινωνίας και οικονομίας.

Το 18ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας, με τίτλο “Tribes: Joined by Purpose” πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 σε υβριδική μορφή (στο ξενοδοχείο Χίλτον και μέσω διαδικτύου). Το 18ο συνέδριο ανέδειξε, μέσα από μια πολυδιάστατη θεματολογία, το ενδιαφέρον για τη σύνδεση των επιχειρήσεων με εκείνους που προάγουν τον σκοπό και οδηγούν τη βιώσιμη αλλαγή.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το “Tribes for business” ως μια νέα επιχειρηματική προσέγγιση που αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες κοινωνίες. Σε μια εποχή που η βιωσιμότητα αποκτά κεντρικό ρόλο, αναδείχθηκε η ανάγκη για την σύγχρονη επιχείρηση να εξελιχθεί γύρω από σκοπό (purpose) και να αφουγκραστεί τα tribes που αναζητούν σκόπιμη αλλαγή. Κατά συνέπεια, το εταιρικό μήνυμα δεν περιορίζεται πλέον σε δημογραφικές ομάδες καταναλωτών, αλλά φιλοδοξεί να πείσει και να κινητοποιήσει «φυλές» που συνδέονται με σκοπό (purpose) και που απαρτίζονται από μέλη που μπορεί να είναι καταναλωτές, εργαζόμενοι, επενδυτές ή οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφερομένων.

Μετά το καλωσόρισμα από τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλία Σπυρτούνια, ο οποίος αναγνώρισε το συνέδριο ως έναν θεσμό στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ο οποίος καλεί τους συμμετέχοντες στο κέντρο ενός επίκαιρου διαλόγου με στόχο να αναδειχθεί η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης ως μοχλός περαιτέρω ανάπτυξης, για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες και για τη χώρα συνολικά, ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νίκου Μπακατσέλου ο οποίος ανέφερε: “Στο σημερινό περιβάλλον δημιουργούνται εξαιρετικές ευκαιρίες για τις υπεύθυνες επιχειρήσεις να βγουν μπροστά και να εξελίξουν αυτό που ονομάζουμε purpose-driven business, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη εκείνων των πελατών, καταναλωτών, εργαζομένων, επενδυτών που αναζητούν σκόπιμη αλλαγή. Το “Tribes for business” είναι η επιχειρηματική προσέγγιση που αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες κοινωνίες και βοηθά την επιχείρηση να είναι επίκαιρη. Η σημερινή εκδήλωση είναι ένα ακόμα βήμα για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον ρόλο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για ανάπτυξη και εξωστρέφεια της χώρας”.

Οι χαιρετισμοί ολοκληρώθηκαν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πάκη Παπαδημητρίου, ο οποίος δήλωσε: “Το μεγάλο όφελος για την επιχείρηση από την ενσωμάτωση του tribal thinking στη στρατηγική της, είναι η αξιοποίηση της συλλογικής δύναμης των πολιτών. Δημιουργείται ένα πλαίσιο ευκαιριών και καινοτομίας που γεννά μηχανισμούς για πιο ισορροπημένη απόδοση της τρέχουσας επιχειρηματικότητας αλλά και που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Έτσι οι επιχειρήσεις δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες προοπτικές για ανάπτυξη, κάνοντας πράξη το repurposing της προσαρμογής στα μηνύματα των καιρών”.

Στο μέρος του Συνεδρίου υπό το συντονισμό του Αχιλλέα Χεκίμογλου, Corporate Communications & Media Relations Professional της εταιρίας Vodafone, έγινε συζήτηση για το νέο πρότυπο ηγεσίας με ενσυναίσθηση, την ενσωμάτωση της Βιωσιμότητας για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και το νέο περιβάλλον βιώσιμης χρηματοδότησης που αναπτύσσεται διεθνώς. Συμμετείχαν ο Markus Hipp, Member of the Board BMW Foundation, ο οποίος αναφέρθηκε στο νέο πρότυπο ηγεσίας το οποίο βρίσκεται παντού μέσα στην ιεραρχία μιας εταιρίας. Η Virginie Helias, Chief Sustainability Officer, Procter & Gamble μίλησε για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς «οι αποφάσεις που θα πάρουμε τα επόμενα 10 δέκα χρόνια θα επηρεάσουν τα επόμενα 1000 χρόνια». Η Louise Roper, CEO Volans αναφέρθηκε στο νέο πρότυπο του βιώσιμου καπιταλισμού, το οποίο θα γίνει περισσότερο προσωπικό για όλους τους εργαζόμενους τα επόμενα χρόνια. Στην υπό-ενότητα για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, ο Δημήτριος Δημόπουλος, Director Sustainability Unit της Τράπεζας Πειραιώς εστίασε στο ότι «δεν γίνεται να έχουμε μια υγιή οικονομία χωρίς την ύπαρξη μιας υγιούς κοινωνίας και υγιούς φυσικού περιβάλλοντος». Η Courtney Lowrance, Managing Director Sustainable Banking & Corporate Transactions, Citi ανέφερε ότι η κρίση της πανδημίας ανέδειξε και επιτάχυνε την ανάγκη για βιώσιμη χρηματοδότηση. Τέλος, η Maya Hennerkes, ESG Sector Lead for Financial Intermediaries, EBRD δήλωσε ότι αυτή ακριβώς η περίοδος όπου οι περισσότερες εταιρίες είναι σε “survival mode”, είναι η περίοδος για να ενεργοποιήσουμε τις συνέργειες γύρω από τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κινηθούμε στο όραμα του “build back better”.

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος του Συνεδρίου υπό το συντονισμό της Σοφίας Μαυραντζά, Δημοσιογράφου CNN Greece, όπου έγινε συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή των tribes στην πράξη, τη διοίκηση με ενσυνειδητότητα, τις νέες τάσεις προσαρμοστικότητας στην ψηφιακή εποχή και τη σύνδεση της αλληλεγγύης μεταξύ πολιτών και της επιχειρηματικότητας.

Στην πρώτη συζήτηση της ενότητας, ο Γιάννης Καντώρος, CEO Interamerican Group αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση των tribes στην εταιρία και στο ότι ο σκοπός δίνει νόημα στην καθημερινότητα των εργαζομένων και τους παρακινεί πιο αποτελεσματικά από ότι τα παραδοσιακά KPIs, με αποτέλεσμα η εταιρία να λειτουργεί πιο ευέλικτα και αποδοτικά και ταυτόχρονα να έχει πιο ευχαριστημένους ανθρώπους. Στη συνέχεια ο Ulrich Schwoerer, General Manager, Roche Diagnostics Hellas αναφέρθηκε στα οφέλη της ενσυνειδητότητας (mindfulness) για τη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων, προσφέροντας μεγαλύτερη ικανότητα εστίασης στα σημαντικά θέματα, οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση. Στην επόμενη υπό-ενότητα για την προσαρμοστικότητα, η Melissa Luongo, HR Director CEE Multi-Country, Microsoft μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας μάθησης μέσα και έξω από τις εταιρίες ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο οικοσύστημα δημιουργικότητας με ορίζοντα την κοινή επιτυχία. Στο ίδιο θέμα, η Άννα Μαμαλάκη, Organizational Transformation & HR Consulting Director, The Human Aspect αναφέρθηκε στους φόβους των εργαζομένων (όπως ο φόβος της αποτυχίας) που εμποδίζουν την πρόοδο και ότι η πορεία για οργανωτικό μετασχηματισμό αφορά πρωτίστως τους ανθρώπους και δευτερευόντως την τεχνολογία. Στην τελευταία υπό-ενότητα, έγινε μια συζήτηση με θέμα τον εθελοντισμό πολιτών ως ένδειξη αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο και πως αυτό μπορεί να συνδεθεί με την εταιρική ατζέντα. Συμμετείχαν η Μαρία Βασλή, Marketing & Communications Lead, Covid-19 Response Greece, o Γεώργιος Καλαμήτσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών «Προμηθέας», ο Δημήτρης Κοντοπίδης, Co-Founder & General Director, Humane και ο Κωσταπάνος Μηλιαρέσης, Co-Founder Ethelon. Η διαδραστική συζήτηση εστίασε στο πως παρακινούνται οι πολίτες γύρω από ένα σκοπό, στην εμπειρία από την κινητοποίηση εν μέσω πανδημίας και στην ανάγκη ευθυγράμμισης ανάμεσα στις ανάγκες των ανθρωπιστικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ώστε να υπηρετείται αποτελεσματικά ο κοινός σκοπός.

Στο κλείσιμο του συνεδρίου, τρία μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η Αλεξία Μαχαίρα, η Χρυσούλα Διακάτου και ο Μανος Ιατρέλης, συνόψισαν τα αποτελέσματα δίνοντας έμφαση στη νέα προοπτική που προσφέρουν τα tribes για την εξέλιξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων σε σύνδεση με κοινωνικές προτεραιότητες.

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τη σύνδεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας εκδηλώθηκε με την υποστήριξη και τη συμβολή τους στην αποτελεσματική διεξαγωγή του σημαντικού αυτού Συνεδρίου.

Χορηγός: VODAFONE Αρωγοί: ABBVIE, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ALPHA BANK, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, EUROBANK, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, JOHNSON & JOHNSON, ΚΑΙΖΕΝ, KPMG, MSD, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, PFIZER, ΤΕΧΑΝ

Χορηγοί επικοινωνίας: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ασφαλιστικό Μarketing, Business Today, Business Partners, CSR Review, CSR Week, Global Sustain

Χορηγοί διαδικτυακής επικοινωνίας: BnB Daily, Businessnews.gr, Csrindex.gr, CSRnews.gr, insurancedailynews.gr