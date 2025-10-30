Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του ο τυφώνας Melissa που έπληξε την Τζαμάικα. Ο τυφώνας προσέγγισε την Τζαμάικα ως μια ισχυρή καταιγίδα κατηγορίας 5 και οδήγησε σε πλημμύρες, καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρούς ανέμους και εκτεταμένες ζημιές.

Οι οικονομικές επιπτώσεις αναμένονται καταστροφικές. Οι συνολικές οικονομικές απώλειες στην Τζαμάικα, οι οποίες περιλαμβάνουν και τις ασφαλισμένες ζημιές, εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την AccuWeather. Επιπλέον, η εταιρεία πληροφοριών ιδιοκτησίας Cotality εκτιμά ότι οι ζημιές σε ακίνητα στην Τζαμάικα από τον τυφώνα Μελίσσα θα μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ 5 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όσον αφορά τις ασφαλισμένες απώλειες, η διείσδυση των ασφαλίσεων στην Τζαμάικα είναι χαμηλή, με λιγότερο από το 5% των ακινήτων να καλύπτεται από ασφάλιση. Αυτό αναδεικνύει το μεγάλο «κενό προστασίας» (protection gap) της περιοχής. Αν και αρκετοί τοπικοί ασφαλιστές θα επηρεαστούν από την καταιγίδα, είναι σύνηθες στα νησιά της Καραϊβικής οι ασφαλιστές να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους αντασφαλιστές.

Οι διεθνείς αντασφαλιστές διακρατούν το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης σε κινδύνους καταστροφών ακινήτων. Επιπλέον, είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί ένα παραμετρικό ομόλογο καταστροφής της Τζαμάικα ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων (IBRD CAR Jamaica 2024), το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος ασφάλισης κινδύνου καταστροφών της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές υπογραμμίζουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία που μπορεί να προσφέρει η ασφάλιση σε όλη την περιοχή της Καραϊβικής.