Ο CEO της Ardonagh Europe, Conor Brennan αναλογίζεται το προσωπικό του ταξίδι και την επαγγελματική του άνοδο στην ηγεσία ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ευρώπη. Ο Conor μοιράζεται τις ιδέες του για τη διεθνή ανάπτυξη και τις προκλήσεις της ηγεσίας σε διαφορετικές αγορές.

Ανακαλύψτε πώς ο Conor πέρασε από ντροπαλό παιδί — ο «ξεχασμένος Beatle» — σε φιλόδοξο CEO, γιατί πιστεύει ότι η καθοδήγηση (mentorship) και η ικανότητα να ακούς αλλάζουν το παιχνίδι, και πώς η Ardonagh Europe έγινε δύναμη μέσω στοχευμένων εξαγορών και ηγεσίας με επίκεντρο τις αξίες.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

• Πώς η Ardonagh Europe οικοδομήθηκε σε πανευρωπαϊκό ηγέτη.

• Ο ρόλος του σκοπού και της κουλτούρας στην επιτυχημένη κλιμάκωση.

• Πώς να κάνεις έξυπνες εξαγορές προστατεύοντας παράλληλα τις αξίες.

• Μαθήματα για την ανθεκτικότητα, τον φόβο της αποτυχίας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

• Γιατί το mentoring και το coaching επιταχύνουν την ανάπτυξη της ηγεσίας.