Η Victory Promise πραγματοποίησε το φετινό ταξίδι επιβράβευσης για τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού Πωλήσεων 2024 στη Δανία και τη Σουηδία, προσφέροντας στους συνεργάτες της ένα τετραήμερο γεμάτο εμπειρίες, πολιτισμό και μοναδικές στιγμές.



Το ταξίδι ξεκίνησε από την κοσμοπολίτικη δανέζικη πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, με περιηγήσεις στα εμβληματικότερα σημεία της πόλης, όπως το παλάτι Rosenborg και τις ιστορικές συνοικίες του κέντρου, που αναδεικνύουν τη γοητεία και τη ζωντάνια της πόλης.

Ακολούθησε εκδρομή στα εντυπωσιακά κάστρα του Hillerod και του Frederiksborg, ενώ η διαδρομή προς το Helsingør έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν το παλάτι Kronborg, γνωστό ως το κάστρο του Άμλετ. Η εμπειρία επεκτάθηκε και εκτός Δανίας, με ολοήμερη εκδρομή στη Σουηδία, όπου οι συνεργάτες επισκέφθηκαν το Μάλμε και τον Καθεδρικό Ναό του Λουντ, απολαμβάνοντας τοπία και εικόνες βόρειας Ευρώπης που δύσκολα ξεχνιούνται.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκλεκτά δείπνα σε επιλεγμένα εστιατόρια, ζώντας στιγμές χαλάρωσης και συντροφικότητας, σε ατμόσφαιρα που συνδύαζε τη φιλικότητα με την πολυτέλεια. Το ταξίδι πλαισιώθηκε από το γνώριμο κλίμα θετικής ενέργειας και ομαδικότητας που χαρακτηρίζει κάθε δράση της Victory Promise, με τη συμμετοχή και τη συνοδεία του Νίκου Δελένδα, Διευθυντή Πωλήσεων της Eurolife FFH, ο οποίος συνεχάρη προσωπικά τους επιτυχόντες του διαγωνισμού και μοιράστηκε μαζί τους τη χαρά της επιτυχίας.



Η Victory Promise συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια και σεβασμό το δίκτυο συνεργατών της, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους μέσα από εμπειρίες υψηλού επιπέδου που συνδυάζουν ανταμοιβή, ταξίδι και έμπνευση. Victory Promise – Υπόσχεση σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο.