Video: Επιστρατεύουν το Schwarzenegger στην “κακή ασφαλιστική πώληση” των τραπεζών

19ο Συνέδριο InfoCom World: Fiber to the people: The Gigabit Era!... Ειδήσεις Το 19ο Συνέδριο InfoCom World, το μεγαλύτερο συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής & Media στη ΝΑ Ευρώπη και το ετήσιο ραντεβού των στελεχών της …