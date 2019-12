Βιωματική εκπαίδευση από την Κινητή Μονάδα του ΙΟΑΣ

Ειδική Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια και βιωματική εκπαίδευση από την Κινητή Μονάδα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποιήθηκε για δημοσιογράφους και εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, στις 12-2 μ.μ., στο OTE Academy στο Μαρούσι.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα της Προέδρου του Ινστιτούτου, Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά, η οποία παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα της 13ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς Ατυχήματα και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την υποστήριξή τους στη διάδοση του κεντρικού μηνύματος «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί».

Ευχαρίστησε επίσης θερμά και όλους τους φορείς του Δημόσιου Τομέα και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης, τους Μεγάλους Υποστηρικτές και τις εταιρείες που προσέφεραν υπηρεσίες και προϊόντα ως συμβολικά δώρα, καθώς και τον Όμιλο ΟΑΣΑ που μετέδιδε τα μηνύματα της δράσης από τα συστήματα τηλεματικής και ενίσχυσε τα νυχτερινά δρομολόγια εκείνο το βράδυ. Στη συνέχεια, η Υπεύθυνη Έρευνας του Ι.Ο.ΑΣ., Αγλαΐα Βούρδα, παρουσίασε τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας για το «προφίλ του Οδηγού της Παρέας», η οποία διενεργήθηκε το βράδυ της δράσης, σε δείγμα 210 τυχαίων θαμώνων σε 10 χώρους νυχτερινής διασκέδασης (4 στην Αθήνα και 6 στην περιφέρεια), από εθελοντές του Ινστιτούτου με χρήση tablet.

Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση και η εις βάθος διερεύνηση της πρακτικής και της συμπεριφοράς του Οδηγού της Παρέας ανάμεσα στους νέους σήμερα. Με βάση τα αποτελέσματα κάποια από τα συμπεράσματα είναι τα εξής: Πρώτον, ο οδηγός της παρέας αποτελεί όντως μια καταγεγραμμένη πρακτική και μέρος μιας συνειδητοποιημένης οδηγικής συμπεριφοράς, η οποία ακολουθείται μεταξύ των νέων που συμμετείχαν στη δράση (οι περισσότεροι νέοι δήλωσαν ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνουν οδηγοί της παρέας και είχαν ξαναγίνει στο παρελθόν).

Δεύτερον, δεν έχει ακόμα πλήρως κατανοηθεί ευρέως ότι η αποχή από την κατανάλωση του αλκοόλ οδηγεί στην ασφαλέστερη οδική συμπεριφορά, αφού πάνω από το μισό του δείγματος κατανάλωσε αλκοόλ αλλά φρόντισε ταυτόχρονα να είναι κάτω του νόμιμου ορίου. Τέλος, αποδείχθηκε το γεγονός ότι όταν γίνεται κάποιος οδηγός της παρέας δεν επηρεάζει το βαθμό διασκέδασής του.

Το διεθνές έργο Promoting Traffic Safety Culture in Youth που συντονίζει το Ι.Ο.ΑΣ. με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) σε συνεργασία με την ASOCIACION NACIONAL AUTOMOVILISTICA (ANA) A.C. από το Μεξικό, την THE AUTOMOBILE ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA (AASA) από τη Νότια Αφρική, και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε ο Υπεύθυνος Σχολικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου και Συντονιστής του προγράμματος, Βαγγέλης Μακρής.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Bringing Road safety Awareness and Advocacy to Voluntary Organisations (BRAAVO) με σκοπό τη μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών από τα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε όλα τα Clubs της FIA και σε εθελοντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου από Clubs της FIA της Νότιας Αφρικής και του Μεξικό, και συγκεκριμένα ο Philip Purnell και ο Saúl G. Alcántara López, προκειμένου να εκπαιδευτούν στο πρόγραμμα BRAAVO για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις στη χώρα τους. Οι εκπρόσωποι των Clubs παρουσίασαν το έργο, το πρόγραμμα, τις καμπάνιες και τις βασικές δράσεις τους, καθώς και τη συνεργασία τους με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος.

Στη συνέχεια ακολούθησε διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και τους ομιλητές και εκπροσώπους των Clubs της FIA. Οι παρευρισκόμενοι είχαν αμέσως μετά την ευκαιρία να συμμετέχουν στη βιωματική εκπαίδευση για την Οδική Ασφάλεια που πραγματοποιείται με τελευταίας τεχνολογίας προσομοιωτές της Κινητής Μονάδας του Ι.Ο.ΑΣ. και να συνομιλήσουν για κρίσιμα ζητήματα σωστής οδηγικής συμπεριφοράς με τους εκπαιδευτές του Ινστιτούτου. Ευχαριστούμε πολύ τον όμιλο ΟΑΣΑ για τη χορηγία ηλεκτρονικών εισιτηρίων που δόθηκαν ως συμβολικό δώρο στους εκπροσώπους των ΜΜΕ για να γίνονται πιο εύκολες οι μετακινήσεις τους. Ευχαριστούμε επίσης τους εκπροσώπους του Τύπου και των υποστηρικτών του Ινστιτούτου που παρέστησαν.

