Το Βραβείο Τιμής των Insurance Awards Filippos Morakis απονεμήθηκε στον Γιώργο Κώτσαλο, τιμώντας τη μακρόχρονη, πολυσχιδή και καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της ελληνικής και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.

Η απονομή έγινε στο πλαίσιο των FMIA25, παρουσία 400 συμμετεχόντων, πολιτικών, θεσμικών εκπροσώπων και υψηλόβαθμων στελεχών της ασφαλιστικής και διαμεσολαβητικής αγοράς, από τον Ιωάννη Καντώρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Interamerican, στις 15 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Το Βραβείο Τιμής των Insurance Awards Filippos Morakis 2025 στον Γιώργο Κώτσαλο αποτελεί φόρο τιμής σε μια διαδρομή που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον ασφαλιστικό χώρο και συνεχίζει να εμπνέει τις επόμενες γενιές στελεχών. Υπηρέτησε θέσεις υψηλής ευθύνης σε κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς και από ουσιαστική συμβολή στη στρατηγική ανάπτυξη του κλάδου.

Ξεκίνησε την πορεία του στην INTERTRUST / INTERAMERICAN, όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έως το 1984, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε αντίστοιχη θέση στην ASSICURAZIONI GENERALI Greece έως το 1993. Από το 2004 και έπειτα υπηρέτησε σε καίριες διοικητικές θέσεις στον Όμιλο ACHMEA, μητρική εταιρεία της INTERAMERICAN, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της EUREKO SIGORTA καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της AVERO Brussels (θυγατρική στο Βέλγιο).

Παράλληλα, ο κ. Κώτσαλος είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέτοχος της Resolute και της SIGFOX Hellas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dogus Hellas S.A., ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στη PHOENIX METROLIFE EMPORIKI, στη PHOENIX Γενική Ασφαλιστική και στον Όμιλο INTERAMERICAN για διάστημα 12 ετών, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Κοντομηνά.

Επιπλέον, έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος της PHOENIX CREDIT, συν-διευθυντής στην TRS / VIGGAS Reinsurance, καθώς και για τρεις θητείες Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεσμική ενδυνάμωση του ασφαλιστικού κλάδου.

Το 2013 τιμήθηκε με το βραβείο Manager of the Year, επισφραγίζοντας την αναγνώριση της ηγετικής του φυσιογνωμίας και της διοικητικής του επάρκειας. Είναι διπλωματούχος Επιχειρηματικών Σπουδών και Εμπορίου από το London School of Foreign Trade και κάτοχος Associateship Diploma από το Chartered Insurance Institute.