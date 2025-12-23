Με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, ανθρώπινη προσέγγιση και ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον, το ασφαλιστικό γραφείο ΠΑΡΟΝ πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωσή του την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στο Venue Vinilio, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, ανώτατων στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς, συνεργατών και φίλων της εταιρείας. Η βραδιά ανέδειξε τη φιλοσοφία του ΠΑΡΟΝ: ανάπτυξη με αξίες, στρατηγική με ουσία και επαγγελματισμό με ανθρώπινο πρόσωπο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους θεσμικούς χαιρετισμούς του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος επανέλαβε τη σταθερή του θέση ότι μια υγιής αγορά χρειάζεται θεσμούς, διαφάνεια και επαγγελματίες με γνώση και ευθύνη, καθώς και του κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurolife FFH και Προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ενός ανθρώπου που έχει ταυτίσει τη διαδρομή του με τον θεσμικό λόγο και τη σύγχρονη στρατηγική της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης κορυφαία στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων της Eurolife FFH, η Ναταλία Γιαννιού, Γενική Διευθύντρια της Minetta Ασφαλιστικής, ο Μάριος Μοσχονάς, Διευθυντής Πρακτορειακού Δικτύου της Interamerican ο Θανάσης Ράπτης, Διευθυντής Πωλήσεων της Allianz Ελλάδος, η Στέλλα Λεώνη, Περιφερειακή Διευθύντρια της Allianz, ο Νίκος Βιδάκης, Sales Manager της Hellas Direct, ο Άρης Μπουσουλόπουλος, Ιδρυτής της Extra Assistance, ο Γιώργος Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Undewriting Agency Coverholder at LLOYD’S, καθώς και η Αναστασία Κουτσούκου, συνιδιοκτήτρια της Οnesoft.

Σημαντική στιγμή η ομιλία του Νίκου Τούμπα, Γενικού Διευθυντή του ΠΑΡΟΝ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ξεπέρασε το ορόσημο των 10.000.000 ευρώ σε εισπραγμένα μικτά ασφάλιστρα, αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, στρατηγικής συνέπειας και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, ο Φάνης Μπούκης, ιδιοκτήτης του ΠΑΡΟΝ NORTH, παρουσίασε τις δράσεις του ΠΑΡΟΝ, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική στόχευση, την κοινωνική διάσταση και το ανθρώπινο αποτύπωμα, ενώ ακολούθησε προβολή video με το σύνολο των δράσεων της εταιρείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή του ΠΑΡΟΝ στο πρόγραμμα IFA Academy 2024–2025 με θέμα «AI and Technology Architect», υπό την αιγίδα της Eurolife FFH. Πριν τις απονομές των πιστοποιητικών παρακολούθησης στους επιτυχόντες, προβλήθηκε μήνυμα του ιδρυτή του IFA Academy, Παναγιώτη Λελεδάκη, ο οποίος πλέον δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο.

Στην συνέχεια, η Χριστίνα Φυτέα μίλησε με τόλμη για την αλλαγή, ακόμη και όταν αυτή είναι δύσκολη, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις είναι αυτές που οδηγούν στη βελτίωση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ακολούθησε η σημαντικότερη στιγμή της εκδήλωσης, οι Βραβεύσεις των κορυφαίων ασφαλιστικών πρακτόρων, ως ουσιαστική αναγνώριση της προσπάθειας , της συνέπειας που χτίζεται διαχρονικά και της ευθύνης που σηκώνουν καθημερινά.

Τη ροή της βραδιάς συντόνισε η δημοσιογράφος Ντόρα Κουτροκόη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα υπό τους ήχους των 80s, σε κλίμα γιορτής, χιούμορ και αυθεντικής ανθρώπινης σύνδεσης, επιβεβαιώνοντας ότι το ΠΑΡΟΝ συνεχίζει να επενδύει όχι μόνο στην ανάπτυξη, αλλά και στις σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο.