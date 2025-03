Share on Facebook

Με ειδική βράβευση τιμήθηκε η DEKRA IMPERIAL στις 10 Μαρτίου 2025 στο πλαίσιο του COTY 2025 (Car of the Year) για την στήριξή και την χορηγία της σε μία διοργάνωση που προάγει την καινοτομία και την ασφάλεια στο χώρο της αυτοκίνησης.

Η στρατηγική στήριξη της DEKRA IMPERIAL στo θεσμό του COTY επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την ασφάλεια και την τεχνολογική καινοτομία στην αυτοκίνηση.

To Car of the Year διοργανώνεται από τα newsauto.gr και Car του Ομίλου «Πρώτο Θέμα». Στην Ελλάδα, η DEKRA IMPERIAL αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της DEKRA, προσφέροντας υπηρεσίες στο χώρο του αυτοκινήτου, συγκεκριμένα επιθεωρήσεις αυτοκινήτων για ιδιώτες και επαγγελματίες.

Με εξειδίκευση στους ελέγχους μεταχειρισμένων και ηλεκτρικών οχημάτων, διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των οχημάτων που κινούνται στους ελληνικούς δρόμους. Η DEKRA, που ιδρύθηκε το 1925 στο Βερολίνο και εδρεύει στη Στουτγκάρδη, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποιήσεων παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και πάνω από 48.000 εργαζομένους.

Στόχος της είναι η ασφάλεια στη μετακίνηση, την εργασία και το σπίτι, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς κόσμου. Ξεχωρίζει ως η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα των επιθεωρήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, πραγματοποιώντας περισσότερους από 20.000 ελέγχους ετησίως για εταιρείες leasing, rent-a-car, εισαγωγικές, ιδιώτες και εμπόρους αυτοκινήτων. Οι έλεγχοι γίνονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό και τη χρήση προηγμένων διαγνωστικών μεθόδων, διασφαλίζοντας αντικειμενικότητα και αξιοπιστία.

Η συνεχής εκπαίδευση και η τεχνική κατάρτιση των επιθεωρητών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα στον κλάδο των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχήματων, έχει αναπτύξει εξειδικευμένες διαδικασίες ελέγχου, όπως το Battery Test, ενώ παρέχει και επιθεωρήσεις σταθμών φόρτισης.

Με διαρκή επένδυση στην τεχνογνωσία και τις νέες μεθόδους επιθεώρησης, θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την αξιοπιστία, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επιθεώρησης αυτοκινήτων και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των οδηγών και των επαγγελματιών του κλάδου. Για την DEKRA Imperial, ο σωστός και αντικειμενικός έλεγχος ενός αυτοκινήτου δεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια δέσμευση προς την οδική ασφάλεια. Με εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία, έμπειρους επιθεωρητές και συνεχή επένδυση στην τεχνογνωσία, συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση ενός ασφαλέστερου κόσμου. Αυτός είναι και ο πυρήνας της φιλοσοφίας της.