Σε επιβολή κυρώσεων προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ολοκληρώνοντας μια μακρά διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων που φέρνει αντιμέτωπους εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων με βαριά πρόστιμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η συνολική αξία των βεβαιωμένων οφειλών αγγίζει το ποσό των 109,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κοινοποίηση των προστίμων και των οφειλών πραγματοποιήθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.5113/2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή δεν ήταν αιφνιδιαστική, καθώς είχε προηγηθεί η αποστολή τριών κύκλων ειδοποιητηρίων προς τους ιδιοκτήτες. Οι πράξεις επιβολής προστίμου που αποστέλλονται τώρα αφορούν αποκλειστικά εκείνους που, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, δεν προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Συνολικά, έχουν εκδοθεί 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου, οι οποίες επιμερίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

Ανασφάλιστα οχήματα: Εντοπίστηκαν 125.051 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση ασφάλισης. Από αυτές, η συντριπτική πλειονότητα (116.687) αφορά φυσικά πρόσωπα, ενώ 8.364 αφορούν νομικά πρόσωπα. Τέλη κυκλοφορίας 2025: Σε 172.510 περιπτώσεις διαπιστώθηκε η μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2025. Στην κατηγορία αυτή, 161.456 παραβάτες είναι φυσικά πρόσωπα και 11.054 είναι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα.

Η ολοκλήρωση αυτής της ψηφιακής διασταύρωσης υπογραμμίζει τη στρατηγική του Υπουργείου για την πάταξη της παραβατικότητας στους δρόμους μέσω της αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων. Οι ιδιοκτήτες που έλαβαν τις σχετικές ειδοποιήσεις καλούνται πλέον να διευθετήσουν τις οφειλές τους, καθώς η περίοδος των προειδοποιήσεων έχει οριστικά παρέλθει.

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες

Η ενημέρωση των πολιτών και νομικών προσώπων πραγματοποιείται με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αποστολή των ειδοποιητηρίων, μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι email από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, η κοινοποίηση αποστέλλεται ως συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Οι πράξεις προστίμων και οφειλών, καθώς και η αναλυτική εικόνα ανά όχημα, είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr, με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», με δυνατότητα επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με τον λόγο που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Για την περίπτωση που οι πολίτες ενημερώνονται μέσω συστημένης επιστολής, η προθεσμία είναι είκοσι (20) εργάσιμες μέρες.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται είτε αυτοματοποιημένα, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων όπου αυτό είναι εφικτό, είτε από την αρμόδια ΔΟΥ/ ΚΕΦΟΔΕ για υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, είτε από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ για ανασφάλιστα οχήματα. Ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασής του εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, μέσω της εφαρμογής. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση που έχει εκδοθεί από τον φορέα εξέτασης της ένστασης. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο emep.gov.gr ενημερώνονται και μέσω SMS ή email για την ολοκλήρωση της εξέτασης της ένστασης.