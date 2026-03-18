Η ασφαλιστική αγορά των επόμενων ετών θα επηρεαστεί καθοριστικά από την επιτάχυνση των επενδύσεων σε υποδομές, την ενεργειακή μετάβαση, την πράσινη ανάπτυξη και τη ραγδαία ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν συνεργάτες που κατανοούν σε βάθος τη σύνθετη φύση των κινδύνων που αναλαμβάνουν και μπορούν να προσφέρουν ευέλικτες, αξιόπιστες και στρατηγικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης κινδύνου.

Χρήστος Αχής, Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης ΟΡΙΖΩΝ 1964 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Ασφαλιστικό Marketing, “am” Γενάρης 2026)

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Ασφαλιστική εκτιμά ότι η επόμενη πενταετία θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εξειδίκευση, ταχύτερη ανταπόκριση και στενότερη συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών φορέων και επιχειρήσεων. Η ασφάλιση δεν θα αποτελεί πλέον απλή απαίτηση ή διαδικασία συμμόρφωσης, αλλά εργαλείο επιχειρηματικής συνέχειας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Το στρατηγικό μας όραμα εστιάζει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, τεχνικά άρτιου και αξιόπιστου συνεργάτη για κάθε κλάδο της οικονομίας — από τη βιομηχανία και το εμπόριο έως τις κατασκευές, τις ΑΠΕ και τις μεταφορές.

Η πορεία μας προς αυτή τη μετάβαση στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Τεχνική υπεροχή και εξειδίκευση. Επενδύουμε σε εξειδικευμένες ομάδες underwriting και risk assessment, ικανές να σχεδιάζουν λύσεις για σύνθετα έργα και μεγάλους επιχειρηματικούς κινδύνους: κατασκευαστικά έργα, τεχνικούς κινδύνους, ΑΠΕ, και μεταφερόμενα εμπορεύματα. Αξιοπιστία και ταχύτητα στη δέσμευση. Διαμορφώνουμε διαδικασίες που επιτρέπουν άμεση ανταπόκριση, διαφάνεια και συνέπεια — από την έκδοση εγγυητικών επιστολών έως τη διαχείριση αποζημιώσεων. Στρατηγικές συνεργασίες και βιώσιμη ανάπτυξη. Αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με επιχειρηματικούς ομίλους και θεσμικούς εταίρους, στηρίζοντας επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ενεργειακή μετάβαση.

Με παρακαταθήκη την εμπειρία έξι δεκαετιών και σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Ασφαλιστική παραμένει ένας αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε οργανισμό που επιδιώκει ασφάλεια, συνέπεια και μακροπρόθεσμη αξία.