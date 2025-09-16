Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη σεζόν, με περισσότερους από 30 προσκεκλημένους και χιλιάδες προβολές σε YouTube και Spotify, το ανεξάρτητο

podcast «Και Αν Συμβεί;» με τη Στέλλα Ζουλινάκη επιστρέφει δυναμικά με τη 2η σεζόν, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές του.



Νέα Δομή – 4 Θεματικοί Πυλώνες για το 2025-2026

Ο φετινός κύκλος θα εστιάζει σε 4 βασικές ενότητες που θα αναλύονται σε ξεχωριστά επεισόδια:

Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο;

Αφιερωμένο στην Οδική Ασφάλεια, με κοινωνικές μαρτυρίες, εκπαιδευτικά μηνύματα, ειδικούς, διασώστες, ψυχολόγους, δημοσιογράφους και οδηγούς-εκπαιδευτές ακαδημιών ασφαλούς οδήγησης. . Legends και Key Opinion Leaders της Ασφαλιστικής Αγοράς & της Οικονομίας μιλούν στο “Και Αν Συμβει;”

Συζητήσεις που προάγουν την ασφαλιστική συνείδηση με ιστορικές μορφές του κλάδου, Key Opinion Leaders της οικονομίας, podcasters, επιστήμονες και πρόσωπα με επιρροή στον χρηματοοικονομικό πολιτισμό. Και Αν Συμβεί… να Πλημμυρίσει ή να Καεί η Περιουσία μου;

Ιστορίες απώλειας, επανεκκίνησης και επιβίωσης. Ανάλυση περιστατικών, εξειδικευμένες απόψεις από στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς για την κάλυψη κινδύνων. Πρόληψη και Οικονομική Ευημερία

Με Life Coaches, Ψυχολόγους και Mentors. Συζητήσεις γύρω από τη θετική ψυχολογία, την αποταμίευση, την επιχειρηματική ψυχραιμία και τη σύγχρονη έννοια της ευημερίας.

Στόχοι της νέας σεζόν, εκτός από την καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης και της χρηματοοικονομικής παιδείας είναι:

Η προσέγγιση νέου, ευρύτερου κοινού : πέρα από τον ασφαλιστικό κλάδο.

: πέρα από τον ασφαλιστικό κλάδο. Η εμβάθυνση σε κοινωνικά ζητήματα : (τροχαία, διαχείριση οικονομικού ρίσκου, ψυχική υγεία).

: (τροχαία, διαχείριση οικονομικού ρίσκου, ψυχική υγεία). Η ενίσχυση Εξωστρέφειας : μέσω social media και συνεργασιών.

: μέσω social media και συνεργασιών. Η ανάδειξη Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης.

Ειδική Θεματική Ενότητα Έναρξης:

“Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο;”

Δείτε το teaser: ΕΔΩ

Με αφορμή την αύξηση των τροχαίων και την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη, εγκαινιάζεται η νέα σειρά επεισοδίων “Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο;”. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση για την Οδική Ασφάλεια και η πρόληψη των τροχαίων, καθώς και η ανάδειξη της συμβολής του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Πρεμιέρα Επεισοδίου 1:

Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο; – Οδική Συνείδηση με τον Θανάση Χούντρα

Πρεμιέρα: 17 Σεπτεμβρίου 2025

Link 1ου επεισοδίου: ΕΔΩ



Ημέρα συμβολική – Εορτή της Αγ. Σοφίας, Αγάπης, Πίστης και Ελπίδας, και επίσημη Ημέρα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Ο Θανάσης Χούντρας, τρεις φορές πρωταθλητής μηχανοκίνητου αθλητισμού, εκπαιδευτής- δημοσιογράφος και ιδρυτής της Motorcycle Riding Academy, μιλά για την ανάγκη εκπαίδευσης, πρόληψης και κουλτούρας σεβασμού στον δρόμο.

«Στον δρόμο, δεν υπάρχει “δε θα συμβεί σε μένα”. Υπάρχει μόνο προετοιμασία, παιδεία και σεβασμός στη ζωή.»

Υποστήριξη & Χορηγίες

Η 2η σεζόν πραγματοποιείται με την Μεγάλη Χορηγία του AutoGreekNews.gr, του κορυφαίου site αυτοκινήτου στην Ελλάδα με 1.500.000 μηνιαίες επισκέψεις, το οποίο θα αναλάβει και την προβολή των επεισοδίων της θεματικής ενότητας “Και Αν Συμβεί;…στο Δρόμο”, στο site τους.

Ευχαριστούμε επίσης την Truck Insurance για την ευγενική της στήριξη, με πίστη στον σκοπό της πρόληψης και της ενημέρωσης των επαγγελματιών του δρόμου.

Επικοινωνία / Συμμετοχή:podcastinsurance@gmail.com