Σήμερα & αύριο το εκπαιδευτικό συνέδριο του ΠΣΣΑΣ με την GAMA

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί το εκπαιδευτικό συνέδριο του ΠΣΣΑΣ σε συνεργασία με την GAMA Hellas, το οποίο πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη με τίτλο “Facing the challenge” και επικεντρώνεται στις νέες τάσεις και προκλήσεις στην Ασφαλιστική αγορά.

Στο συνέδριο που θα συνεχιστεί και αύριο βασικοί εισηγητές είναι: ο κ. Kelly G. Kidwell, CFP, ChFC, CLU, LUTCF, President and CEO, της PACIFIC ADVISORS, η παρουσίασή του έχει θέμα “Building an Ecosystem for Breaking Into the Business Markets” και ο κ. Ed. Deutschlander, CEO της ΝΟRTH STAR RESOURCE GROUP, με θέμα “Next Generation Recruiting : Attracting Tomorrow’s Performers”.

Επίσης θα παραστεί και θα έχει σύντομη ομιλία η κ. Bonnie Godsman, CEO της GAMA INTERNATIONAL, με θέμα “The future of GAMA”.

Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί δεύτερη μέρα συνεδρίου με διαδραστικό εργαστήρι έχοντας θέμα “Recruiting University”, από τον κ. Ed. Deutschlander. Κατά τη διάρκειά του θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Δείτε εδώ το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.