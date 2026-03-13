Η ERGO Ασφαλιστική συμμετείχε, για ακόμα μια χρονιά, ως Μέγας Χορηγός, στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο δρομικό κίνημα της χώρας. Στον αγώνα, συμμετείχαν περισσότεροι από 30.000 δρομείς, οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας μετατρέποντας το κέντρο της, σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή.

Την εκκίνηση των δρομέων του Ημιμαραθωνίου Αγώνα έδωσαν από κοινού η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της ERGO Ασφαλιστικής, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη.

Η ERGO εξασφάλισε και φέτος για όλους τους συμμετέχοντες πλήρη ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού ατυχήματος και αστικής ευθύνης, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τη δέσμευσή της στην προστασία και την ευημερία του κάθε δρομέα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα άνοιξε με την κύρια διαδρομή του Ημιμαραθωνίου, όπου πανελληνιονίκες αναδείχθηκαν ο Παναγιώτης Μπιτάδος, ο οποίος κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα, και η Αναστασία Μαρινάκου, η οποία ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για τρίτη φορά. Οι νικητές βραβεύτηκαν από την κυρία Τσουρουγιάννη και τον Βαγγέλη Λεμπέση, Communication Specialist, της ERGO Ασφαλιστικής.

Ξεχωριστή παρουσία στη φετινή διοργάνωση είχε η ERGO Running Team, η οποία αριθμούσε συνολικά 510 μέλη, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι, συνεργάτες – διαμεσολαβητές και μέλη των οικογενειών τους. Με 140 συμμετοχές στη διαδρομή των 21 χλμ. και 370 στον αγώνα των 5 χλμ., η ομάδα ανέδειξε με έμπρακτο τρόπο τη σημασία του αθλητισμού, της συμμετοχής και της συνεργασίας. Με ομάδες εμψύχωσης σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής και δυναμικά ERGO spots με ξεχωριστό branding, δώσαμε ρυθμό, ανεβάσαμε το ηθικό και γεμίσαμε τους δρομείς με ενέργεια μέχρι τον τερματισμό δημιουργώντας μια ολοζώντανη και εορταστική ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στο περίπτερο της ERGO, στον χώρο της εκκίνησης καθώς και στο τέρμα του αγώνα, υλοποιήσαμε με ενδιαφέρουσα δράση που τράβηξε το ενδιαφέρον πάρα πολλών επισκεπτών. Μέσα από το AI photo booth «Μεταμορφώσου στον ERGO Runner of the Year και πάρε το καλλιτεχνικό σου πορτραίτο», οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να δουν τον εαυτό τους να μεταμορφώνεται σε σκίτσο runner στη γραμμή του τερματισμού, κρατώντας ένα ξεχωριστό ενθύμιο από τη φετινή διοργάνωση. Ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους, λάμβαναν μια όμορφη ανθοδέσμη, δημιουργημένη επιτόπου από την Κοιν.Σ.Επ. «The Power of a Flower», από νέους με ιδιαιτερότητες που καλλιεργούν ελληνικά φυτά και λουλούδια, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα συμπερίληψης στη δράση, αναδεικνύοντας παράλληλα το κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Επιπλέον, με αφορμή ότι ο αγώνας πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, προχώρησε σε μια συμβολική δράση και, συγκεκριμένα στη δημιουργία ενός video με πρωταγωνίστριες γυναίκες δρομείς, το οποίο αναρτήθηκε στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας. Στόχος ήταν όχι μόνο η ανάδειξη της γυναικείας συμμετοχής στον αγώνα, η οποία φέτος ήταν μεγαλύτερη των ανδρών στο 5άρι, αλλά και όλων όσων κατακτούν και κουβαλούν καθημερινά σε κάθε τους βήμα. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες που προχωρούν με αυθεντικότητα, δύναμη και έμπνευση, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες γυναίκες να πιστέψουν στις δυνατότητές τους.

«Στην ERGO πιστεύουμε βαθιά στην αξία της πρόληψης, της ευεξίας, της υγείας και ενός δραστήριου τρόπου ζωής. Η στήριξη του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας αποτελεί για εμάς μια ουσιαστική επένδυση στην κοινωνία και στον αθλητισμό. Είναι συγκινητικό να βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν, να δοκιμάζουν τα όριά τους και να μοιράζονται τη χαρά της προσπάθειας. Ως ERGO Ασφαλιστική, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που ενθαρρύνουν έναν υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της ERGO Ασφαλιστικής, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη.

Με τη δυναμική της παρουσία, η ERGO Ασφαλιστική συνεχίζει να προάγει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεσή της με το κοινωνικό σύνολο, αναδεικνύοντας τις αξίες της συμμετοχής και της ευεξίας, πάντα με ασφάλεια.