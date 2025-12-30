Σε μια εποχή όπου οι επιλογές ασφάλισης πληθαίνουν και η πληροφορία κατακλύζει τον καταναλωτή, ένα ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία: «Ξέρεις ποιος είναι ο ασφαλιστής σου;». Ποιος είναι δηλαδή ο άνθρωπος που σε καθοδηγεί, σε συμβουλεύει και μεριμνά ώστε η ασφάλισή σου να λειτουργεί όπως πρέπει, τη στιγμή που τη χρειάζεσαι.

του Νίκου Μωράκη (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025)



Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν είναι απλώς ένας πωλητής, είναι ο σύμβουλος εμπιστοσύνης που στέκεται ανάμεσα στον πελάτη και στην ασφαλιστική εταιρεία, φροντίζοντας η κάλυψή του να είναι σωστή, δίκαιη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του. Ωστόσο, πολλοί πολίτες αγνοούν ποιος είναι ο διαμεσολαβητής τους, αν είναι πιστοποιημένος ή αν έχει δικαίωμα να πουλά ασφαλιστικά προϊόντα. Ποιος είναι και τι κάνει; Ο ασφαλιστής, γνωστός και ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας, εγγεγραμμένος στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ρόλος του είναι να μεσολαβεί ανάμεσα στον πολίτη και την ασφαλιστική εταιρεία, προσφέροντας αντικειμενική καθοδήγηση και υπεύθυνη ενημέρωση. Ανάλογα με τη μορφή συνεργασίας του, μπορεί να είναι:

Ασφαλιστικός πράκτορας, που προωθεί τα προϊόντα μίας ή περισσότερων εταιρειών.

Μεσίτης ασφαλίσεων, που αναζητά την καλύτερη λύση για λογαριασμό του πελάτη του σε ολόκληρη την αγορά.

Συντονιστής πρακτόρων, που οργανώνει δίκτυα πωλήσεων.

Συνδεδεμένος διαμεσολαβητής, που δρα αποκλειστικά για λογαριασμό μιας συγκεκριμένης εταιρείας.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ότι οφείλουν να λειτουργούν με διαφάνεια, επαγγελματισμό και ευθύνη.

Ο έλεγχος είναι στα χέρια σου



Η ταυτοποίηση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι πλέον εύκολη και ψηφιακή. Μέσω της πύλης gov.gr, μπορεί κανείς να αναζητήσει τον διαμεσολαβητή του με το ονοματεπώνυμο ή τον ΑΦΜ του και να δει:

Αν είναι ενεργός.

Σε ποια κατηγορία ανήκει.

Ποιες εταιρείες εκπροσωπεί.

Σε ποιο επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένος.

Αυτό το απλό βήμα εξασφαλίζει διαφάνεια και ασφάλεια. Προστατεύεται έτσι κανείς από άτομα που δραστηριοποιούνται χωρίς άδεια ή από «παράτυπες» συμβουλές που μπορεί να τον οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις.

Συμβουλή: Πριν προχωρήσει κανείς σε οποιαδήποτε ασφάλιση, πρέπει να ζητήσει να δει την άδεια και το μητρώο του διαμεσολαβητή του. Είναι δικαίωμά του και ένδειξη επαγγελματισμού του.

Σύγχρονος Ασφαλιστής: Από πωλητής σε σύμβουλο ζωής

Η ασφάλιση δεν είναι πια ένα τυπικό προϊόν, αλλά ένα προσωπικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Ο σημερινός ασφαλιστής λειτουργεί ως σύμβουλος ζωής, βοηθώντας τον πελάτη να:

Κατανοήσει τις πραγματικές του ανάγκες.

Αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους.

Επιλέξει προγράμματα που του ταιριάζουν.

Διαχειριστεί τις αποζημιώσεις του χωρίς ταλαιπωρία.

Είναι αυτός που γνωρίζει το προφίλ του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του.

Που θα τον ενημερώσει όταν πρέπει να ανανεώσει ένα συμβόλαιο ή όταν εμφανιστεί μια καλύτερη κάλυψη στην αγορά. Είναι, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που τον καλύπτει πριν καν το χρειαστεί.

Ο θεσμός που κρατά ζωντανή την ασφαλιστική συνείδηση

Πέρα από το ατομικό επίπεδο, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση αποτελεί έναν από τους πιο υγιείς επαγγελματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Χιλιάδες επαγγελματίες σε όλη τη χώρα εργάζονται με πάθος και συνέπεια, συμβάλλοντας:

Στην οικονομική σταθερότητα των νοικοκυριών.

Στη μείωση του ασφαλιστικού κενού.

Στη στήριξη των επιχειρήσεων.

Στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης.