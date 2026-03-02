Η αυξανόμενη έκθεση επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών σε κυβερνοαπειλές και ο ρόλος της ασφάλισης ως εργαλείου μεταφοράς και διαχείρισης του ψηφιακού ρίσκου αναδείχθηκαν σε συζήτηση στο πλαίσιο του Insurance Forum Athens Edition 2026.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ, χαρακτήρισε την κυβερνοασφάλεια «στρατηγικό πυλώνα», υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς κυβερνοανθεκτικότητα δεν έχουμε αξιοπιστία». Όπως ανέφερε, «στο στρατηγικό μας σχέδιο έχουμε τη συστηματική λήψη μέτρων για την αποθήκευση των δεδομένων», ενώ δίνεται έμφαση στη «συμμόρφωση σε κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων» και στην «εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας». Τόνισε ότι εφαρμόζονται «αρχές security by design σε όλες τις υπηρεσίες μας» και ότι «προσπαθούμε με σειρά εργαλείων να αποφεύγουμε εισβολές στα συστήματά μας».

Αναφερόμενος στη διαχείριση περιστατικών, σημείωσε ότι «έχουμε μια ανοιχτή γραμμή συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ για να εντοπίσουμε τους δράστες φαινομένων», ενώ παράλληλα «ενημερώνουμε τους πολίτες για απατηλά μηνύματα και τους κινδύνους που εμπεριέχουν». Όπως είπε, «ευαισθητοποιούμε το προσωπικό μας με cybersecurity awareness» και η «νέα μεγάλη πρόκληση» είναι «τα νέα συστήματα να είναι updated».

Περιγράφοντας το ευρύτερο περιβάλλον, υπογράμμισε ότι «αυξάνονται εκθετικά τα δεδομένα», «έχουμε διασυνδεσιμότητες» και «η ταχύτητα των συναλλαγών είναι μεγάλη», γεγονός που «πολλαπλασιάζει τα ενδεχόμενα κυβερνοαπειλών». Τόνισε ότι «οι κυβερνοεπιθέσεις δεν γνωρίζουν διάκριση ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα» και ότι «πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά σε κάθε επίπεδο», επισημαίνοντας πως με την ΑΙ «δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος μας σε έναν χρόνο».

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ανέφερε ότι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και οι μεγάλες, είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους» και προειδοποίησε ότι «αν μια μικρή επιχείρηση δεχθεί κυβερνοεπίθεση μπορεί να κλείσει για λίγες μέρες», ενώ «πολλές πέφτουν και θύματα εκβιασμών». Όπως σημείωσε, «προσπαθούμε να πείσουμε τις επιχειρήσεις να οχυρωθούν», όμως «για να τα κάνεις όλα αυτά, χρειάζονται λεφτά – οι μικρές επιχειρήσεις δεν τα έχουν πάντα». Τόνισε ότι «ειδικά τώρα στην εποχή της ΑΙ» οι επιχειρήσεις που δεν θα θωρακιστούν «δεν ξέρουμε αν θα επιβιώσουν», ενώ επεσήμανε ότι «είναι γνωστό ότι υπάρχουν επιθέσεις σε POS» και ότι «πρέπει να υπάρξει ενημέρωση στους μικρομεσαίους για τους κινδύνους που διατρέχουν». Πρόσθεσε ακόμη ότι «το κράτος είναι μπροστά από τις εταιρείες στο θέμα της κυβερνοασφάλειας» και ότι «αλλάζουν τα πάντα στον τομέα των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις».

Ο Γρηγόρης Σταματόπουλος, Deputy Managing Director στην Atradius Greece, ανέφερε ότι «εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων», επισημαίνοντας ότι «στο δικό μας αντικείμενο έχουμε δει μεγάλη έκρηξη στο κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων», με επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως τόνισε, «υπάρχει σύνδεση κυβερνοεπιθέσεων και επιχειρηματικού ρίσκου», αναδεικνύοντας τη διάσταση του προβλήματος και την ανάγκη συνδυασμού πρόληψης και ασφάλισης.