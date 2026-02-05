Η Υδρόγειος Ασφαλιστική σε ανακοίνωσή της: “εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απροσδόκητη απώλεια του Θεόκλητου Παναγιωτίδη, ενός αγαπημένου συνεργάτη και ανθρώπου, με ουσιαστική παρουσία και συμβολή στην πορεία της Εταιρείας.

Υπήρξε ένας από τους πλέον επιτυχημένους και αφοσιωμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στη Βόρεια Ελλάδα, με μακρόχρονη προσφορά. Διακρίθηκε για το ήθος, τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή του στις αξίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην εταιρική οικογένεια της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας στέκονται με αγάπη δίπλα στην οικογένεια και τους οικείους του, εκφράζοντας τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια”.