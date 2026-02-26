Στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η καρδιά του ασφαλιστικού κλάδου χτυπά στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, όπου πραγματοποιείται το πρώτο συνέδριο Insurance Forum Athens Edition από την Morax Media και την Tsomokos Communications. Ανώτατα στελέχη (C-suite leaders) της ιδιωτικής ασφάλισης, εκπρόσωποι από ρυθμιστικές αρχές και φορείς θα μιλήσουν για τον μετασχηματισμό της αγοράς, τις τάσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνουν ένα νέο πεδίο ασφαλιστικής δραστηριοποίησης. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκεται η εποπτεία, η υγεία και το bancassurance.

Ομιλητές και συμμετέχοντες στα πάνελ θα αναφερθούν στις κανονιστικές αλλαγές που αναδιαμορφώνουν το ελληνικό ασφαλιστικό περιβάλλον για το 2026. Οι συζητήσεις εστιάζουν στην ετοιμότητα του κλάδου, την εποπτεία βάσει δεδομένων και την εφαρμογή νέων πλαισίων προστασίας από καταστροφικούς κινδύνους, σε μια εποχή που η κλιματική αστάθεια και η χρηματοοικονομική σταθερότητα αποτελούν προτεραιότητες. Στο πάνελ με τίτλο «Risk & Resilience: Mastering the 2026 Insurance Landscape» συμμετέχουν οι κ.κ. Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της ERGO Insurance, Γεράσιμος Τζέης, Managing Director για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Ρουμανία της Atradius και Δημήτρης Ζαφείρης, Επικεφαλής του Τμήματος Κινδύνων και Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της EIOPA με συντονιστ΄ξ το Νικόλαο Μωράκη, Αρχισυντάκτης της Morax Media. Επιπλέον για το θέμα «Οδικός Χάρτη των Κανονισμών» θα μιλήσει ο Γιάννης Σκιαδαρέσης Area Coordinator of Disaster Resilience, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο τομέας της Υγείας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Forum. Με δεδομένη την πίεση από το αυξανόμενο κόστος νοσηλείας, οι συμμετέχοντες αναζητούν δρόμους συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ ασφαλιστών και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Η ανάγκη για προσιτή ιδιωτική υγεία και η ευθυγράμμιση των στρατηγικών επισημαίνεται και από την παρουσία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος θα απευθύνει κεντρική ομιλία στις 15:10.

Σε πάνελ συζήτησης με κεντρικό θέμα «The Value Alignment: Building a Collaborative Future for Healthcare and Insurance», θα μιλήσουν οι κ.κ. Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Commercial Executive Director της Affidea, Γιώργος Βελιώτης, General Manager Life & Health της Interamerican και Πάνος Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώςχισυντάκτης της Morax Media.

Στη συζήτηση για το Bancassurance θα αναδειχθεί η στρατηγική ενσωμάτωση τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Η αξιοποίηση των συνεργειών αυτών στοχεύει στη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας των πελατών μέσω δεδομένων. Στο πάνελ με τίτλο «The Benefits of a Unified Insurance Entity: Leveraging Bancassurance Synergies», θα συμμετάσχουν οι κ.κ. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής και πρώην Γενικός Διευθυντής Bancassurance της Τράπεζας Πειραιώς και Μαρίνα Νικολάου, Chief Insurance Business Officer στην CrediaBank.

Πέρα από αυτούς τους άξονες, το Forum εξετάζει την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση κινδύνων, τις προκλήσεις του κυβερνοχώρου και την ανάγκη θωράκισης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Μέσα από μελέτες περιπτώσεων και εξειδικευμένα πάνελ, αναδεικνύεται ότι η ασφάλιση παραμένει ο θεμέλιος λίθος της οικονομικής ανθεκτικότητας σε ένα τοπίο που ορίζεται από την ψηφιακή επιτάχυνση και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ειδικότερα τα πάνελ του συνεδρίου είναι τα ακόλουθα:

• Risk & Resilience: Mastering the 2026 Insurance Landscape – Εποπτικές προτεραιότητες και κανονιστικές εξελίξεις.

• The Regulation Roadmap – How European Policy is Redefining Risk in the Greek Market – Η επίδραση της ευρωπαϊκής πολιτικής στη σταθερότητα.

• One Industry, Many Roads: Understanding Insurance Distribution – Ανάλυση των καναλιών διανομής (πράκτορες, bancassurance, ψηφιακές πλατφόρμες).

• The AI-Driven Insurance Model: Redefining Cost, Risk, and Customer Trust – Η μεταμόρφωση του κλάδου μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

• The Benefits of a Unified Insurance Entity: Leveraging Bancassurance Synergies – Στρατηγική ενοποίηση τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών.

• The Value Alignment: Building a Collaborative Future for Healthcare and Insurance – Συνεργασία για προσιτή υγεία και διαφάνεια στο κόστος.

• Safeguarding SME Success: Strategic Risk Management for Modern Small & Medium Enterprises – Προστασία της επιχειρηματικής συνέχειας των ΜμΕ.

• Exposed Online: How Insurance Protect Business in the Digital Age – Κυβερνοασφάλιση και αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών.

• Case Study Discussion: Rebuilding Beyond Resilience: How Greek Enterprises Are Navigating the Path to Post-Recovery – Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων ανάκαμψης.

• Natural Catastrophes: From Risk Modeling to Institutional Resilience – Στατιστική μοντελοποίηση και δημόσια πολιτική για τις φυσικές καταστροφές.

Χορηγοί:

Gold Sponsors : ERGO, AGORA

Silver Sponsors : CrediaBank, Atradius, Cosmote Insurance

Sponsors : Affidea, Interamerican, Hellas Direct, Metropolitan Hospital, Euroins

