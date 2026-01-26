Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στο Ηράκλειο, η τρίτη κατά σειρά ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ είναι εδώ».

Στην εκδήλωση συμμετείχε ως ομιλητής ο Γ.Γ. Εργασιακών Σχέσεων, κ. Νίκος Μηλαπίδης ενώ παρόντες ήταν ο βουλευτής Κώστας Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο Πρόεδρος του οικονομικού επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Σφακιανάκης, ο Πρόεδρος της βιομηχανικής περιοχής κ. Χριστάκος και η Γενική Γραμματέας κ. Τσαντρίζου. Επίσης παραβρέθηκαν μέλη του εμπορικού συλλόγου και των ξενοδοχουπαλλήλων Ηρακλείου, στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του e-ΕΦΚΑ, της Δ.ΥΠ.Α. και της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και πλήθος, συμβούλων εργασιακών θεμάτων, λογιστών και φοροτεχνικών. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Συλιγάρδος.

Tο κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση δυο νέων ψηφιακών έργων στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Το πρώτο είναι το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», το νέο πληροφοριακό σύστημα που αναδιαμορφώνει το ψηφιακό τοπίο στον τομέα της εργασίας, απλοποιεί διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις. Και το δεύτερο είναι το «ΑΡΙΑΔΝΗ», το οποίο εισάγει για πρώτη φορά ένα ενιαίο σύστημα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ.

Τα δύο έργα στηρίζονται σε μια σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική, με λειτουργικό περιβάλλον αντίστοιχο του gov.gr, και ενσωματώνουν τις προβλέψεις του ν. 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για όλους», μόλις δύο μήνες από την ψήφιση του.

Μετά τις ομιλίες και την αναλυτική παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση με πλήθος ερωτημάτων και παρεμβάσεων από τους παρευρισκόμενους. Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκου Μηλαπίδη: «Η μετάβαση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από τον Φεβρουάριο του 2026, είναι μια στρατηγική αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της αγοράς εργασίας που ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες εφαρμογές του νέου εργασιακού νόμου. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και ένα κράτος που λειτουργεί ως σύμμαχος και όχι ως εμπόδιο.» Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου 2026