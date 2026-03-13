Δύο νέα προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως επισκεπτόμενη την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Παράλληλα, η κα Κεραμέως ανακοίνωσε και την παραχώρηση ακινήτου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον Δήμο Ορεστιάδας για την ίδρυση Μουσικού Σχολείου στην περιοχή.

Η Υπουργός συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τους Δημάρχους της περιοχής, ενώ πραγματοποίησε επίσκεψη στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Αλεξανδρούπολη.

Η Υπουργός, μαζί με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε δύο νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν από την ΔΥΠΑ και αφορούν ανέργους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Το πρώτο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Υπουργός, απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός του προγράμματος και αφορά τη δημιουργία δύο χιλιάδων (2.000) νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 875 ευρώ. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα άνοιξαν σήμερα.

Το δεύτερο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Υπουργός είναι πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και αφορά 250 ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις του κτηνοτροφικού κλάδου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως πάροχοι θέσεων για την τοποθέτηση ανέργων ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό κλάδο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωφελούμενοι/ασκούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας άνω των 18 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν επιτυχώς πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις», που θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η εργασιακή εμπειρία θα διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) και η Δ.ΥΠ.Α. θα καταβάλλει 748 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (34 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) απευθείας στους συμμετέχοντες. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ από τη Δ.ΥΠ.Α. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Τα τελευταία έξι χρόνια η απασχόληση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης έχει ενισχυθεί σημαντικά με πλέγμα παρεμβάσεων μεταξύ των οποίων προγράμματα της ΔΥΠΑ όπως αυτά που ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκείται είναι η μείωση της ανεργίας στην περιοχή από το 17% το 2019 στο 9,4% το 2025, ενώ σε σχέση με το 2019, απασχολούνται πλέον 14.305 περισσότεροι εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 10.316 είναι γυναίκες.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε:

«Τα νέα προγράμματα που μόλις ανακοινώσαμε ανοίγουν 2.250 νέες θέσεις εργασίας για την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτό είναι το ένα, πολύ σημαντικό απτό αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας. Παράλληλα, μία εξαγγελία του Πρωθυπουργού πριν από δύο χρόνια για τη λειτουργία ενός μουσικού σχολείου στον Δήμο Ορεστιάδας σήμερα γίνεται πράξη με την παραχώρηση από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ακινήτου προς τον Δήμο Ορεστιάδας για να γίνει πράξη η λειτουργία του Μουσικού Σχολείου που τόσο επιθυμούσε η τοπική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια μέσω στοχευμένων προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης, η αγορά εργασίας στην ευρύτερη Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και δη στον Έβρο έχει αλλάξει ριζικά με μείωση της ανεργίας από το 17% στο 9,4% το οποίο μεταφράζεται σε 14.300 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να τονώνουμε την απασχόληση, να ανοίγουμε νέες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτές οι πολιτικές αποδίδουν, εξού και η πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Γι’ αυτό δεν θα σταματήσουμε να χαρτογραφούμε διαρκώς ανάγκες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και δη στην περιοχή του Έβρου προκειμένου ακριβώς να τονώνουμε διαρκώς περισσότερο την απασχόληση δίνοντας έμφαση σε πληθυσμιακές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη όπως είναι οι γυναίκες».

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Βασική προτεραιότητα της ΔΥΠΑ είναι η δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών απασχόλησης σε κάθε περιοχή της χώρας, μέσα από δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Οι νέες πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη ενισχύουν τις προοπτικές απασχόλησης για τους ανέργους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της περιοχής να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στους νέους, στις γυναίκες και σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων απασχόλησης, εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε η ανάπτυξη να συνδέεται με περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και με ουσιαστική ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών».