Μια σειρά από μηνύματα ιδιαίτερης αξίας και σημασίας για την ασφαλιστική αγορά πέρασε η υποδιοικήτρια της ΤτΕ, αρμόδια για την εποπτεία του κλάδου, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην Ναυτεμπορική.

Ειδικότερα τάχθηκε υπέρ της συμπληρωματικής ασφάλισης, όπως και ενός μακροπρόθεσμου και ολιστικού εθνικού σχεδιασμού για το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία και την κοινωνία, στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να αναγνωριστούν περισσότερα φορολογικά κίνητρα στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η υποδιοικήτρια ανέφερε ότι ένα ενδεχόμενο ΣΔΙΤ στην υγεία θα είχε ανταποδοτικά οφέλη για τις ασφαλιστικές και το δημόσιο, καθώς και ότι τα DRGs για την τιμολόγηση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θα συνέβαλαν στον εξορθολογισμό του κόστους εξυπηρέτησης των ασφαλιστηρίων υγείας.

Επίσης παρότρυνε τις ασφαλιστικές εταιρείες να διοχετεύσουν περισσότερες αποταμιεύσεις σε παραγωγικές τοποθετήσεις, ενώ μιλώντας για την Οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» που θα αναθεωρηθεί το 2027 τόνισε ότι θα προβλέπει την ενσωμάτωση κεφαλαιακών απαιτήσεων για επενδύσεις σε cryptos.

Τέλος, σχολιάζοντας τις επιδράσεις που θα υπάρξουν στην αγορά από την αξιοποίηση της ΑΙ, υπογράμμισε ότι, μεταξύ άλλων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω αναδιάρθρωση τις ασφαλιστικές εταιρείες.