Αποδόσεις έως και 37,52% καταγράφουν από τις αρχές του έτους τα αμοιβαία κεφάλαια – AK – των ασφαλιστικών εταιρειών ανά κατηγορία, με τον κλάδο των μετοχικών εσωτερικού να εμφανίζει την υψηλότερη μεταβολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του έτους όλες οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων που υποστηρίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες εμφανίζουν θετικές απόδοσης.

Πέραν των μετοχικών εσωτερικού, τα οποία καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό απόδοσης, το top five συνθέτουν Τα μετοχικά ΟΣΕΚΑ με 22,94%, τα μετοχικά διεθνή με 12,40%, τα μικτά με 11,96% και τα σύνθετα με 7,41%.

Τη χαμηλότερη επίδοση εμφανίζουν τα funds of funds ομολογιακά με 0,47%.

Κύκλοι της αγοράς σχολιάζοντας τις επιδόσεις των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων τονίσουν ότι αφενός ακολουθούν την γενικότερη τάση που καταγράφεται στα αμοιβαία κεφάλαια εδώ και μεγάλο διάστημα, αφετέρου επηρεάζονται από το θετικό κλίμα που επικρατεί τόσο στο εγχώριο χρηματιστήριο, όσο και διεθνώς στις χρηματιστηριακές αγορές.