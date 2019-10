Για να μπορέσεις να πετύχεις σε έναν κλάδο θέλει προετοιμασία. Θέλει να επενδύσεις το χρόνο σου, να εντρυφήσεις στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρεις και προπαντός να μπεις στη θέση του πελάτη.

του Νίκου Μωράκη

Τι θέλει; Πώς το θέλει; Τι είναι περιττό και τι σημαντικό για εκείνον; Όχι για εσένα. Να τον εκπλήξεις ευχάριστα και να κερδίζεις τον ενθουσιασμό του. Αν το κάνεις αυτό – ειδικά μέσα από μια Ασφαλιστική Υπηρεσία – έχεις αποκτήσει πέρα από έναν σταθερό πελάτη… και έναν ένθερμο υποστηρικτή. Έτσι δημιουργείται το word of mouth popularity. Η εμπειρία του πελάτη, το γνωστό και ως customer experience είναι πιο δυνατό από κάθε διαφημιστική καμπάνια.

Και για να το πετύχεις αυτό χρειάζεσαι χρόνο. Αυτή η φήμη δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει επιμονή, υπομονή μακροχρόνια στρατηγική και out of the box λογική. Θέλει να εισέλθεις σε αχαρτογράφητα νερά και να ακολουθήσεις μια “blue ocean” στρατηγική. Να απομακρυνθείς από τον ανταγωνισμό και να χαράξεις τον δικό σου δρόμο. Το θέμα είναι μπορείς; Έχεις το know how να το κάνεις; Είσαι διαβασμένος, και αν ναι, ξέρεις εις βάθος την αγορά στην οποία δραστηριοποίησαι; Δεν είναι εύκολο. Προϋποθέτει να εκτεθείς σε ένα μεγάλο ρίσκο. Αν ήταν εύκολο θα το έκανε ο καθένας.

Από αριστερά οι: Λυκούργος Πέτροβας COO AXA, Λίλα Κουντουριώτη, Χρήστος Σωτηρακόπουλος & Μπάμπης Αναστασιάδης, Διευθυντής Προϊόντων Marketing & Επικοινωνίας AXA

Αυτήν τη στρατηγική έχει επιλέξει η ΑΧΑ στην Ελλάδα. Όχι φέτος. Από το 2014. Βήμα, βήμα δημιουργεί το περιβάλλον και εκπαιδεύει συνεργάτες και ασφαλισμένους για το νέο ρόλο των Ασφαλιστικών εταιρειών στην κοινωνία. Ένας ρόλος που αναβαθμίζεται, ξεφεύγει από μια ψυχρή αποζημίωση στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη και δημιουργεί μια σχέση μεταξύ του λήπτη της Ασφάλισης, Ασφαλιστικής εταιρείας και Ασφαλιστικού Συμβούλου που βασίζεται σε υπηρεσίες πρόληψης και Ασφαλιστικής Κάλυψης.

Αυτός ήταν και ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης της AXA Ασφαλιστικής στον πολυχώρο Hub Events. Να παρουσιάσει σε παρόχους υπηρεσιών, συνεργάτες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, ασφαλισμένους και δημοσιογράφους τι βήματα έκανε από το 2014 μέχρι σήμερα αλλά και για τις αλλαγές που έρχονται και έχουν δρομολογηθεί ως προς τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει.

Quote της ημέρας: Ο αγώνας μας είναι να γίνονται όλα απλά και γρήγορα.

Να κάνει τον απολογισμό της και να μας ανακοινώσει τι σκοπεύει να αλλάξει στο κοντινό μέλλον.

Οι Υπηρεσίες που προσφέρει ήδη στους Ασφαλισμένους της (2014 – 2018)

Κλάδος Υγείας

Υγείας Tele-underwriting: Αντικατάσταση του Ιατρικού ερωτηματολογίου στην αίτηση ασφάλιση υγείας με τηλεφωνική ιατρική συνέντευξη. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 50.000 ασφαλισμένοι έχουν ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία

Νοσηλεία στο εξωτερικό: Πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο νοσηλευτηρίων (περισσότερα από 100) για έκτακτα και προγραμματισμένα περιστατικά. Η υπηρεσία καλύπτει πέρα από τα έξοδα νοσηλείας, έξοδα μεταφοράς, διανυκτέρευση συγγενούς και παροχή διερμηνέα.

Κλάδος Αυτοκινήτου

ΑΧΑ Driving Academy: Στο πλαίσιο της πρόληψης έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα σε συνεργασία με εξειδικευμένο φορέα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο 8 ωρών το οποίο στο τέλος θα τους εξασφαλίσει και έκπτωση 25% στα ασφάλιστρά τους (μόνο στους νέους οδηγούς).

AXA Remote Assessment: Πραγματογνωμοσύνη από απόσταση. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να πάει το όχημά του σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο της επιλογής του χωρίς ραντεβού. Ο πραγματογνώμονας συνδέεται οnline μέσω tablet και η αξιολόγηση της ζημιάς γίνεται απλά και γρήγορα με μέσο όρο χρόνο ολοκλήρωσης τα 15 λεπτά.

Κλάδος Κατοικίας, Επιχειρήσεων/ Φυσικές καταστροφές

Direct Repair: Επιστροφή στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό μετά από μια ζημιά στην κατοικία ή στην επιχείρηση. Η AXA αναλαμβάνει την επισκευή της ζημιάς με δικά της συνεργεία δίνοντας παράλληλα εγγύηση εργασιών για 2 χρόνια. Αν η ζημιά είναι μικρότερη των 2.500 ο Ασφαλισμένος μπορεί να αποζημιωθεί χωρίς δικαιολογητικά με μέσο χρόνο καταβολής 24 ώρες.

Natural Catastrophe Response: Άμεση ανταπόκριση στήριξης των Ασφαλισμένων σε περίπτωση ζημιάς από φυσικές καταστροφές. Άμεση καταγραφή των ζημιών, άμεση προκαταβολή για έναρξη των εργασιών αποκατάστασης, δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχείο και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους το έχουν ανάγκη.

Business4all: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πυροπροστασίας, Αστικής Ευθύνης, φυσικής προστασίας και κλοπής με έκπτωση προστατευόμενης επιχείρησης που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.

Transparent Customer Feedback

Πέρα από τις αναβαθμίσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες η AXA Ασφαλιστική το 2018 προχώρησε και σε μια ακόμα καινοτομία που αφορά την δημόσια αξιολόγηση των υπηρεσιών της από την εμπειρία που έζησαν οι ασφαλισμένοι της κατά τη διάρκεια της αποζημίωσής τους. Μια διαδικασία στην οποία η AXA δεν μπορεί να επέμβει καθώς τα σχόλια των ασφαλισμένων αναρτώνται αυτόματα στην ιστοσελίδα της ασφαλιστικής.

MyAXAway – Αυτοκίνητο:

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να περιμένει τους ειδικούς συνεργάτες να βρεθούν στο σημείο του περιστατικού για την καταγραφή της ζημιάς, αφού πλέον μπορεί να επικοινωνήσει ο ίδιος μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΧΑ με την εταιρεία, να δηλώσει το συμβάν μέσω της κάμερας του κινητού του, να καταγράψει τις ζημιές των εμπλεκόμενων οχημάτων, να σταλούν οι φωτογραφίες της άδειας κυκλοφορίας στην εταιρεία, να λάβει τη δήλωση ατυχήματος και να την αποδεχτεί από την οθόνη του κινητού του και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης. Όλη η διαδικασία διαρκεί 10’.

MyAXAway – Κατοικία:

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο πελάτης της ΑΧΑ μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία, σε περίπτωση ζημιάς στην κατοικία του. Ο εκπρόσωπος της ΑΧΑ καθοδηγεί κατάλληλα τον ασφαλισμένο ώστε να τραβηχτούν οι κατάλληλες φωτογραφίες στο σημείο όπου έγινε η ζημιά για να προχωρήσει σε άμεση εκτίμησή της, χωρίς να χρειάζεται να κλειστεί ειδικό ραντεβού με τον αντίστοιχο εμπειρογνώμονα. Με αυτό τον τρόπο, ο πελάτης της ΑΧΑ εξοικονομεί χρόνο, αφού αμέσως μετά την κλήση μπορεί να αρχίσει η διαδικασία επισκευής της ζημιάς και η αποζημίωση. Μετά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης, ο ειδικός συνεργάτης της ΑΧΑ χρησιμοποιεί και ο ίδιος την υπηρεσία MyAXAway για την πιστοποίηση της επισκευής.

Οι παρουσιαστές και πρωταγονιστές της νέας διαφημιστικής καμπάνιας της AXA Ασφαλιστικής, Λίλα Κουντουριώτη & Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

MyAXA Doctor:

Η νέα υπηρεσία τηλεϊατρικής της ΑΧΑ έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνει τον ασφαλισμένο τη στιγμή που χρειάζεται μια ιατρική συμβουλή, χωρίς να απαιτείται να μεταβεί στο ιατρείο του γιατρού. Η σύνδεση με τον ιατρό γίνεται με βιντεοκλήση ή και με τηλεφωνική επικοινωνία μέσα από ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή για smartphones, ώστε οι ασφαλισμένοι της ΑΧΑ να μπορούν να επικοινωνούν με Γιατρό από όπου και αν βρίσκονται. Η υπηρεσία δεν αφορά την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού. Ωστόσο, ο γιατρός της ΑΧΑ μπορεί να καθοδηγήσει τον ασφαλισμένο σε θέματα πρόληψης ή και να προχωρήσει σε διάγνωση και σύσταση θεραπείας για κοινές ασθένειες εφόσον αυτό είναι εφικτό, παρέχοντας τις αντίστοιχες οδηγίες και συμβουλές προς τον ασφαλισμένο της ΑΧΑ. Οι υπηρεσίες αυτές εξυπηρετούν απλά και γρήγορα τους πελάτες της ΑΧΑ, ακριβώς ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που το έχουν πραγματικά ανάγκη.