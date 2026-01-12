Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – ΣΣΕ επεκτείνεται υποχρεωτικά σε όλους τους εργαζόμενους και εργοδότες του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης μετά από απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Στο τρέχον έτος στους μισθούς υπάρχει αύξηση 3%, ενώ τον επόμενο χρόνο η αύξηση θα είναι της τάξεως του 2%. Η συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση προβλέπει για το 2026-2027 τους εξής μισθούς:

Σε όλη την ασφαλιστική αγορά επομένως θα ισχύει το πλαίσιο ( ΣΣΕ ) που ορίζεται στο κείμενο που η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ) υπέγραψαν στις 08 Ιουλίου 2025, έπειτα από διαπραγματεύσεις, όπου ρυθμίζονται μισθοί, παροχές, άδειες, επιδόματα κ.α.. H N. Κεραμέως αναφέρει σχετικά ότι “με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει πλέον το 100% των εργαζομένων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν, και ό,τι ευνοϊκό προβλέπει π.χ. για μισθούς, παροχές, άδειες, ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Η απόφαση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των συλλογικών ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Με την Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, πολλές περισσότερες συλλογικές συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερη εργασία για όλους”.