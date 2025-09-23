Με εντυπωσιακή επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχής ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου ο 6ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας, ένας από τους πιο γραφικούς και οργανωμένους αθλητικούς θεσμούς της Αττικής, τον οποίο η Euroins Ελλάδος υποστηρίζει αδιάλειπτα ως Μέγας Χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά.

Ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και τον Δήμο Καλλιθέας, παρουσίασε μια εκδήλωση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η μοναδική διαδρομή που περνά μέσα από τον εμβληματικό χώρο του ΚΠΙΣΝ, με εκκίνηση και τερματισμό στην Πλατεία Νερού δίπλα στη θάλασσα, προσέφερε στους συμμετέχοντες μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Οι δρομείς είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στους αγώνες των 21,1 χλμ. (Ημιμαραθώνιος), 10 χλμ., 5 χλμ., και 2,5 χλμ. (Παιδικός Αγώνας), σε μια διαδρομή δίπλα στη θάλασσα που μαγεύει κάθε δρομέα.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και εντάσσεται στις δράσεις του Be Active Hellas. Ο αγώνας φέρει τις υψηλότερες διεθνείς πιστοποιήσεις της World Athletics, καθιστώντας την μία από τις κορυφαίες αθλητικές εκδηλώσεις της χώρας

Η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος κα. Αγγελική Μουρατίδου, σχολίασε με ενθουσιασμό: «Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Euroins Ελλάδος στέκεται δίπλα σε αυτόν τον εξαιρετικό αθλητικό θεσμό που έχει καταστεί σημείο αναφοράς για τους δρομείς σε όλη την Ελλάδα. Η συνεργασία μας με τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αντανακλά την προσήλωσή μας στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον υγιή τρόπο ζωής, ενώνουν τις κοινότητες και αναδεικνύουν την ομορφιά της Αθήνας σε διεθνές επίπεδο.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου κ. Παναγιώτης Δημάκος τόνισε: «Η σταθερή υποστήριξη της Euroins Ελλάδος τα τελευταία τρία χρόνια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη και την επιτυχία του KallitheaHalfMarathon. Χάρη σε εταίρους όπως η Euroins, καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν θεσμό που δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου, αλλά μια γιορτή αθλητισμού που φέρνει κοντά οικογένειες, φίλους και ολόκληρες κοινότητες. Η ποιότητα της διοργάνωσης και η αναγνώριση από διεθνείς φορείς αντικατοπτρίζουν το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομήσει οι χορηγοί μας στο όραμά μας.»