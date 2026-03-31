Κύρια προτεραιότητα στη διαδικασία εσωτερικής αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, το ζήτημα της Εθνικής Ασφαλιστικής βρίσκεται στη λίστα των προτεραιοτήτων του, δεδομένων των πολλών και σημαντικών συνεργιών που μπορεί να αναπτύξει η τράπεζα με τη θυγατρική της στον τομέα του bancassurance.

Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπει στον πολλαπλασιασμό των εργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής, ώστε να οδηγηθεί σε αυξημένα έσοδα από προμήθειες, προερχόμενες από τις συνέργειες που θα αναπτυχθούν μεταξύ των δύο δικτύων πωλήσεων.

Μάλιστα, έχοντας στις προθέσεις του ένα πιο γενναίο άνοιγμα τόσο των τραπεζικών όσο και των ασφαλιστικών εργασιών προς τους νέους, που όπως είναι γνωστό συναλλάσσονται όλο και περισσότερο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ο όμιλος επενδύει συστηματικά στην ψηφιακή τράπεζα Snappi.