Βελτιωμένα εισοδήματα καταγράφουν την τελευταία πενταετία οι διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται είτε σαν ατομικές επιχειρήσεις είτε σαν νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΕΑ για τον κλάδο της διαμεσολάβησης αύξηση της τάξης του 18,4% κατέγραψαν το 2024, συγκριτικά με το 2019, τα μικτά εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων, ενώ το ίδιο διάστημα η ανοδικά κατά 56,8% κινήθηκε το εισόδημα στα νομικά πρόσωπα. Την ίδια περίοδο η αύξηση των ασφαλίστρων που καταγράφεται στον κλάδο ήταν 39,7 %.

Σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές συγχωνεύσεις και πως στην αύξησή τους έχει παίξει σημαντικό ρόλο και η μείωση των φορολογικών συντελεστών την περίοδο 2020-2023.

Το 2024 τα νομικά πρόσωπα έχουν συνολικό μικτό εισόδημα 967,1 εκατ. και οι ατομικές επιχειρήσεις 297,6 εκατ. ευρώ, από 438,2 εκατ. ευρώ και 295,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2019.