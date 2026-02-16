Λόγω των ισχυρών ανέμων και των μεγάλων κυμάτων που δημιουργήθηκαν στο χωριό Παραλία Κύμης χτες 15 Φλεβάρη, έγιναν μεγάλες ζημιές στο λιμάνι, στον παραλιακό δρόμο, σε σπίτια και καταστήματα από εισροή νερού.
Λόγω των ισχυρών ανέμων και των μεγάλων κυμάτων που δημιουργήθηκαν στο χωριό Παραλία Κύμης χτες 15 Φλεβάρη, έγιναν μεγάλες ζημιές στο λιμάνι, στον παραλιακό δρόμο, σε σπίτια και καταστήματα από εισροή νερού.
+12,000 εγγεγραμμένοι χρήστες ενημερώνονται καθημερινά για θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης από το Newsletter του insurancedaily.gr
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του insurancedaily.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. © 2023
© 2020 Insurancedaily.gr - by Morax Media s.a..
Leave a Reply