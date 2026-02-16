Λόγω των ισχυρών ανέμων και των μεγάλων κυμάτων που δημιουργήθηκαν στο χωριό Παραλία Κύμης χτες 15 Φλεβάρη, έγιναν μεγάλες ζημιές στο λιμάνι, στον παραλιακό δρόμο, σε σπίτια και καταστήματα από εισροή νερού.