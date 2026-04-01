Σε μια καθημερινότητα που δεν σταματά ποτέ, η Anytime φέρνει μια νέα, πιο σύγχρονη εμπειρία ασφάλισης, σχεδιασμένη να κινείται στον ίδιο ρυθμό με εσένα, προσφέροντας κάθε στιγμή περισσότερα. Γρήγορα, απλά και ευέλικτα, η ασφάλιση γίνεται πιο άμεση και πιο κοντά στην πραγματική ζωή, με τη συνδυαστική εμπειρία ασφάλισης, αλλά και την υπηρεσία e-claims να κάνουν την εμφάνισή τους στην νέα εμπειρία ασφάλισης Anytime.

Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκεται μια ξεκάθαρη ιδέα. Ό,τι κι αν συμβεί, αντιμετωπίζεται εύκολα και χωρίς περιττή ταλαιπωρία, ώστε να μπορείς να συνεχίζεις τη μέρα σου, αυθόρμητα και χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η νέα πανελλαδική τηλεοπτική καμπάνια ζωντανεύει αυτή την ιδέα μέσα από οικείες, καθημερινές στιγμές, δείχνοντας πώς η ασφάλιση λειτουργεί ως σύμμαχός σου, απευθείας από το κινητό, χωρίς να σε βγάζει εκτός ρυθμού.

Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίΖΕΙΣ

Σε ένα ζωντανό house party, η οικοδέσποινα ασφαλίζει το σπίτι της μέσα σε λίγα λεπτά από το site της Anytime , τη στιγμή που το σκέφτεται, προσθέτοντας ένα νέο συμβόλαιο σε αυτό που ήδη διαθέτει και εξασφαλίζοντας άμεσα επιπλέον όφελος. Όλα γίνονται γρήγορα και εύκολα χωρίς να χάσει στιγμή από όσα ζει.

Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίΖΕΙΣ

Σε ένα μικροτρακάρισμα μέσα στην πόλη, η διαχείριση της ζημιάς γίνεται εξίσου απλή. Με λίγα μόνο βήματα μέσα από το app της Anytime, ο οδηγός φωτογραφίζει το συμβάν, στέλνει τα απαραίτητα στοιχεία και συνεχίζει κανονικά τη διαδρομή του, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς άγχος.