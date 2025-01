Μέσα σε απρόσωπα κτίρια γραφείων διάσπαρτα στο Λονδίνο, εξειδικευμένες ομάδες ασφαλιστών ασχολούνται με το εμπόριο που ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και περνά από τα πιο επικίνδυνα ύδατα του κόσμου.

Καθώς μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, η διακίνηση αγαθών γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, με τους ωκεανούς να καταλαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό επικίνδυνων περιοχών εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Η Ερυθρά Θάλασσα και η Μαύρη Θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας δίοδοι για το πετρέλαιο, τον άνθρακα και τα σιτηρά, και ορισμένα από αυτά τα απαραίτητα αγαθά θα κολλούσαν στο λιμάνι χωρίς ασφάλιση έναντι πολεμικών πράξεων. Εξειδικευμένοι πάροχοι πληρώνουν εάν τα πλοία ή τα φορτία καταστραφούν από drones, πύραυλους ή νάρκες. Η ναυτιλιακή ασφάλιση προσφέρεται στο Λονδίνο από τη δεκαετία του 1680, ωστόσο η επιχείρηση πώλησης πολεμικών καλύψεων φτάνει σε νέα ύψη καθώς η μετά την πανδημία ανάκαμψη στο εμπόριο γίνεται σε μία περίοδο έξαρσης γεωπολιτικών εντάσεων και επίμονης πειρατείας. Αξιωματούχοι του κλάδου εκτιμούν ότι τα ασφάλιστρα μπορεί να αποφέρουν έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. «Χωρίς την εξειδικευμένη αγορά ασφάλισης κινδύνου πολέμου, ο αντίκτυπος στις ζωτικής σημασίας θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές θα ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι έχουμε δει», δήλωσε ο Chris Goddard, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Vessel Protect, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους.



Η εταιρεία του είναι μία από τις πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις που είναι γνωστές ως managing general agents, ή MGAs. Προσφέρουν κάλυψη για επικίνδυνα ταξίδια με ασφάλιστρα που μπορούν να τους αποφέρουν εκατομμύρια δολάρια εάν τα ογκώδη πλοία μήκους 900 ποδιών φτάσουν στους προορισμούς τους με ασφάλεια.



«Η δική μας ανάπτυξη ξεπέρασε τις προσδοκίες μας», είπε ο Goddard για την εταιρεία που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια στο σαλόνι του κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19.



Κάποια στιγμή, η Vessel Protect ασφάλισε σχεδόν το ένα τρίτο των πλοίων σιτηρών που πλέουν από την Ουκρανία, είπε. Αυτή η κάλυψη συνέβαλε στη διατήρηση της ροής φορτίου αξίας περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler. Αυτό ισοδυναμεί με περισσότερα από 830 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.



Η Navium Marine Ltd., η Ai Marine Risk Ltd., η Clearwater UW Ltd. και η K2 Rubicon Specialty ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια. Εκτός από την παροχή προστασίας έναντι πολεμικών πράξεων, αυτές οι οντότητες προσφέρουν επίσης ασφάλιση για άλλα μέρη του ταξιδιού, είτε πρόκειται για την αξία του ίδιου του πλοίου, είτε για το φορτίο είτε για πιο εσωτερικές απειλές, όπως απαγωγές μελών του πληρώματος.



«Υπήρξε σημαντική αύξηση στον αριθμό των νέων παρόχων ναυτιλιακής ασφαλιστικής κάλυψης τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στον χώρο της MGA», δήλωσε η Louise Nevill, διευθύνουσα σύμβουλος του κλάδου ναυτιλίας, φορτίου και εφοδιαστικής στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Marsh McLennan Co. το μεγαλύτερο ασφαλιστικό μεσίτη στον κόσμο.



Οι πλοιοκτήτες αναζητούν κάλυψη για να πλεύσουν σε πολλά ύδατα που θεωρούνται επικίνδυνα, συμπεριλαμβανομένου του Κόλπου της Γουινέας, του Περσικού Κόλπου και περισσότερα από 20.000 μίλια ρωσικής ακτογραμμής.



Οι περισσότερες θαλάσσιες ασφάλειες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως η κάλυψη για ένα σπίτι ή αυτοκίνητο, με το συμβόλαιο να ανανεώνεται ετησίως. Αλλά η τυπική προστασία έχει ανασταλεί εντός εμπόλεμων ζωνών, επομένως οι πλοιοκτήτες αγοράζουν μια ξεχωριστή πολιτική κινδύνου. Αυτό ισχύει συνήθως για επτά ημέρες, αλλά μπορεί επίσης να διαρκέσει ένα χρόνο.



Όσοι ιδιοκτήτες πλοίων αποφασίσουν να παραιτηθούν από τέτοια ασφάλιση λόγω του πρόσθετου κόστους ενδέχεται να πληρώσουν περισσότερα για ανασφάλιστες απώλειες, δήλωσε η Christina Serebriakova, μεσίτρια γεωργικών προϊόντων στην Atria Brokers με έδρα το Κίεβο, η οποία συχνά συνεργάζεται με εμπόρους που στέλνουν σιτηρά από την Ουκρανία.



«Αν δεν έχουν ασφάλιση, πρέπει να πληρώσουν για τις απώλειες από την τσέπη τους», είπε.



Οι ασφαλιστές στοιχηματίζουν αποτελεσματικά για το πόσο πιθανό είναι ένα σκάφος να γίνει θύμα πολέμου, χρησιμοποιώντας συχνά έναν απλό υπολογισμό: Πόσα πλοία πλέουν σε αυτήν την περιοχή και πόσα έχουν υποστεί ζημιά πρόσφατα;



Έχουν σημειωθεί περισσότερα από 100 περιστατικά από τότε που οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα το 2023. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι μέλη πληρωμάτων έχουν σκοτωθεί και σκάφη τρυπήθηκαν και πυρπολήθηκαν από πυραύλους.



Ένα δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν μαχητές καιγόταν για περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες πριν ρυμουλκηθεί από τη ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Bloomberg