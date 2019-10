172 εργαζόμενοι της ΙΝΤERAMERICAN στο «Greece Race for the Cure»

Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί να αποτελεί περίοδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η ΙΝΤERAMERICAN, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υγεία, τόσο σε συνάφεια με την ασφαλιστική δραστηριότητά της και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει όσο και σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει διεθνώς, ως ενεργά υπεύθυνη επιχειρησιακή οντότητα, για την υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Development Goals) του ΟΗΕ και ειδικότερα, του Στόχου 3 για «Ευημερία και καλύτερη Υγεία», υποστηρίζει ανελλιπώς την ετήσια καμπάνια «Greece Race for the Cure».

Την ευθύνη της οργάνωσης για την Ελλάδα φέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» και η 11η, φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον 33ο Γύρο της Αθήνας του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Στο Ζάππειο, όπου η αφετηρία των διαδρομών, βρέθηκαν 172 εργαζόμενοι της εταιρείας: 34 έλαβαν μέρος στον δρόμο των 5 χιλιομέτρων, 4 στον δρόμο των 10 χιλιομέτρων και 134 στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων, υποστηρίζοντας το μήνυμα του «Race for the Cure» για την πρόληψη στην υγεία και την ανάδειξη του παραδείγματος δύναμης των γυναικών που έχουν βιώσει τη νόσο. Μήνυμα, που περιέχει η αποστολή της ΙΝΤERAMERICAN για «ασφαλέστερη, μεγαλύτερη και καλύτερη ζωή» και για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία για όλους. Η ελληνική εκδήλωση του «Race for the Cure» είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταξύ των 140 που οργανώνονται παγκοσμίως.

Σήμερα, συνεχίζουν να αναπτύσσονται εκστρατείες για την καταπολέμηση του καρκίνου μαστού σε όλο και περισσότερες χώρες, με σκοπό την ενημέρωση των γυναικών για τον τακτικό έλεγχο, τις σύγχρονες δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους και τις νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Όπως επισημαίνει σχετικά η Αικατερίνη Μανίκα, γενική χειρουργός και χειρουργός μαστού, εξειδικευμένη στη χειρουργική ογκολογία και ογκοπλαστική χειρουργική μαστού, η οποία συμμετείχε στο «Greece Race for the Cure» εκ μέρους των μονάδων που ανήκουν στην INTERAMERICAN (είναι διευθύντρια του Κέντρου Μαστού της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ MEDICLINIC και επιστημονική συνεργάτις στα πολυιατρεία MEDIFIRST):

«Στη σύγχρονη πραγματικότητα οι διαγνώσεις της νόσου είναι περισσότερες, αλλά σίγουρα είναι πιο ακριβείς και έγκαιρες. Επομένως, οι περιπτώσεις καρκίνου μαστού πλέον είναι πιο εύκολα θεραπεύσιμες, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της θνησιμότητας και το ποσοστό επιβίωσης σημαντικά αυξημένο. Η πρόληψη παραμένει το πιο ισχυρό μήνυμα για την άμυνα στον καρκίνο του μαστού».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (πηγή: «Άλμα Ζωής»), περισσότερες από 1.600.000 γυναίκες ετησίως διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Στην Ελλάδα, αναφέρονται περί τις 6.000 νέες περιπτώσεις ετησίως. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι μια στις οκτώ γυναίκες θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της. Η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε γυναίκες.