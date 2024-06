Share on Facebook

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διοργανώνει το “1st Greek Forum on Cancer: Policy, Research & Funding Strategies”, που θα πραγματοποιηθεί 1-2 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, στην Αθήνα.

Στην αυγή μιας νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί, να συνεχίσει και να εξελίξει το σημαντικό έργο που συντελέστηκε στην υγεία και τη φροντίδα του καρκίνου μέχρι σήμερα, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο, μπορούν να διαδραματίσουν έναν νέο ρόλο, που θα υποστηρίξει σθεναρά την εφαρμογή πολιτικών υγείας που θα έχουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και, ταυτόχρονα, θα εγγυώνται την ισότιμη πρόσβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα υγείας.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντική πρόοδο και, επενδύοντας στην πρόληψη και τη δημόσια υγεία, έχει αναπτύξει προγράμματα προ-συμπτωματικών ελέγχων και εμβολιασμού και έχει ήδη ξεκινήσει το μεγάλο έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ογκολογικής περίθαλψης, που αφορά την ψηφιοποίηση δώδεκα ογκολογικών νοσοκομείων και κλινικών, τη δημιουργία εθνικού μητρώου νεοπλασιών και την ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής που θα καθιστά δυνατή τη βέλτιστη πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία και τη διαχείριση των ασθενών.

Στο περιβάλλον αυτό και στο κατώφλι της δημιουργίας ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου έχει ως στόχο να αναδείξει μέσω του διήμερου Forum την αναγκαιότητα υιοθέτησης στοχευμένων πολιτικών και στρατηγικών χρηματοδότησης για την αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου, την προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Στο Forum της ΕΛΛΟΚ θα καλυφθεί μια ευρεία γκάμα θεμάτων, μέσα από έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα σε εκπροσώπους της πολιτείας, δημόσιους φορείς υγείας και ερευνητικά ινστιτούτα από την Ελλάδα και την Ευρώπη, ειδικούς στα οικονομικά της υγείας, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς, επαγγελματίες υγείας, εκπροσώπους από τη βιομηχανία υγείας και τις ψηφιακές τεχνολογίες και εκπροσώπους των οργανώσεων ασθενών.

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία θα αναδειχθούν κατά τη διάρκεια του Forum, είναι τα ακόλουθα:

Κατά πόσο έχουν αξιοποιηθεί από τη χώρα μας τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την έρευνα στον καρκίνο;

Ποια είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη μεγαλύτερη συμμετοχή φορέων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα;

Με ποιο τρόπο μπορεί η χώρα μας να καλύψει τα πιθανά κενά που υπάρχουν;

Τι έχουν εφαρμόσει οι άλλες χώρες για να αξιοποιήσουν τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου και του προγράμματος «Αποστολή Καρκίνος»;

Πώς μπορεί να διευρυνθεί η συμμετοχή της χώρας μας;

Με ποιο τρόπο μπορεί να χρηματοδοτηθεί η επένδυση στην καινοτομία και ποια η υπεραξία που παράγεται για την πολιτεία και τους πολίτες;

Πώς μπορεί η πολιτεία να συνδράμει στις προσπάθειες και τον συντονισμό για την επίτευξη μίας θετικότερης προοπτικής για τη χώρα μας;

Ποιες είναι οι τάσεις και πού προβλέπεται ότι θα υπάρξει εστίαση, με βάση τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα επόμενα χρόνια;

Ποια η σημασία της δευτερογενούς χρήσης των δεδομένων στην υγεία;

Γιατί είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών και της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για την αποτελεσματική φροντίδα του καρκίνου;

Ορισμένοι από τους εκλεκτούς ομιλητές που θα παρευρεθούν στο Forum της ΕΛΛΟΚ είναι:

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Στέλλα Κυριακίδου θα τιμήσει με την παρουσία της το Forum, πραγματοποιώντας κεντρική ομιλία στην έναρξη των εργασιών.

και της , θα τιμήσει με την παρουσία της το Forum, πραγματοποιώντας κεντρική ομιλία στην έναρξη των εργασιών. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μετά τις αναγγελίες του στο 8 ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για τη δημιουργία ενός στιβαρού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, θα παραστεί ως κεντρικός ομιλητής στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι του Forum, με τίτλο «Δημιουργώντας ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο».

μετά τις αναγγελίες του στο 8 Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για τη δημιουργία ενός στιβαρού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, θα παραστεί ως κεντρικός ομιλητής στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι του Forum, με τίτλο «Δημιουργώντας ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο». Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης , Δημήτριος Παπαστεργίου, θα απευθύνει χαιρετισμό στο ξεκίνημα της 4 ης ενότητας του Forum, με τίτλο: Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία (EHDS) – Ψηφιακή Υγεία.

, θα απευθύνει χαιρετισμό στο ξεκίνημα της 4 ενότητας του Forum, με τίτλο: Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία (EHDS) – Ψηφιακή Υγεία. Έγκριτοι ομιλητές από όλη την Ευρώπη θα καταθέσουν τη δική τους οπτική, τις γνώσεις και την εμπειρία τους για τη σύσταση ενός αποτελεσματικότερου εθνικού μοντέλου για θέματα καρκίνου. Μερικοί από αυτούς είναι: ο Jo ã o Breda , ο Tit Albreht , ο Matti Aapro, ο Marc Van Den Bulcke , o Giovanni Apolone , ο Andreas Charalambous , o Christos N . Schizas , ο Richard Price και ο Tony O ’ Grady .

ο ο o , ο , o , ο και ο . Τέλος, με την πολύτιμη συμβολή και σε συνδιοργάνωση με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), η τρίτη ενότητα του Forum, με τίτλο: Synergies of EBCP & Cancer Mission θα υποδεχτεί σημαντικούς ομιλητές, μεταξύ άλλων, Debora Fumagalli, ο Ιωάννης Βουλδής, η Σοφία Ξεσφίγγη.

Το Forum θα είναι ανοικτό για το κοινό. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ή και να παρακολουθήσουν το Forum σε Livestreaming θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής.

Το Πρόγραμμα του Forum όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

