20ο Συνέδριο InfoCom World: Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην κοινωνία

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 συνέδρων, ολοκλήρωσε τις εργασίες του το επετειακό, 20ο Συνέδριο InfoCom World, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με κεντρικό τίτλο «New Horizons: The Techonomy of Gigabit Era!».

Στόχος του 20ου InfoCom World ήταν να αναδείξει τις εξελίξεις που σημάδεψαν τα τελευταία 20 χρόνια την εγχώρια Τηλεπικοινωνιακή αγορά ξεκινώντας από το 1998 που διεξήχθη το 1ο InfoCom World με κεντρικό τίτλο «New Horizons». Παράλληλα, το φετινό συνέδριο αποτέλεσε εφαλτήριο της νέας εποχής, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες και δίνοντας τον παλμό της επόμενης ημέρας, με τις παρεμβάσεις των στελεχών που πρεσβεύουν το μέλλον της αγοράς!

Η πρώτη ενότητα του Συνεδρίου με τίτλο «Techonomy: Vision, Value & Money» είχε ως κύριο θέμα των παρουσιάσεων από κορυφαίους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών, αφενός τις αναμενόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στα δίκτυα και αφετέρου το πως αυτά θα μπορέσουν να προσφέρουν αξία στο κράτος, τις επιχειρήσεις, την βιομηχανία και βέβαια τους τελικούς καταναλωτές. Όλοι τόνισαν ότι οι σχετικές υποδομές και υπηρεσίες θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, αλλά βεβαίως και της ίδιας της δομής της κοινωνίας των πολιτών.

Ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν όσους κινούνται στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών είναι το ζήτημα της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα δεδομένα που παράγονται αλλά και η προστασία αυτών των δεδομένων. Αυτός είναι και ο άξονας πάνω στον οποίο κινήθηκαν οι ομιλητές που συμμετείχαν στη δεύτερη ενότητα του φετινού συνεδρίου, με τίτλο: «The Digital Era: Special Weapons And Tactics (S.W.A.T.)», με το θέμα της κυβερνοασφάλειας να είναι από εκείνα που τους απασχόλησαν σημαντικά και κέντρισαν το ενδιαφέρον όσων την παρακολούθησαν.

Την τελευταία -και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα- ενότητα του InfoCom World 2018 με τίτλο: «Leader’s Summit. Revenue Generators: Dreamers and Believers», άνοιξε με την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα δράσεις που έχουν υλοποιηθεί όπως είναι το Super Fast Broadband αλλά και το επόμενο μεγάλο στοίχημα που δεν είναι άλλο από τη δράση για το Ultra Fast Broadband. Στη δική του ομιλία, ο Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), αναφέρθηκε στα 25 χρόνια της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, τονίζοντας πόσες αλλαγές έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης και το πόσο γρήγορα σημειώθηκαν οι εξελίξεις. Στη δική του παρουσίαση ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture στην Ελλάδα ασχολήθηκε με τις αλλαγές στην καθημερινότητα μας αλλά και στην επιχειρηματικότητα που έχουν επιφέρει οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Τα δεδομένα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και τι πρέπει να γίνει ώστε να μην χάσει η Ελλάδα το τρένο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε με τους επικεφαλής των ΟΤΕ, Vodafone και Wind κ.κ. Τσαμάζ, Μπρουμίδη και Ζαρκαλή, στο πλαίσιο του 20ου συνεδρίου InfoCom World 2018. Όπως υπογραμμίστηκε, η οριακή ανάπτυξη 1 με 2% που αναμένεται να σημειώσει φέτος η τηλεπικοινωνιακή αγορά αποτελεί θετικό γεγονός, έπειτα από τη μεγάλη «βουτιά» 40% που σημείωσαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης τα έσοδα, αλλά δεν είναι αρκετή για να προχωρήσουν με γρήγορο ρυθμό οι επενδύσεις που είναι αναγκαίες.

Το φετινό InfoCom World 2018 έκλεισε με την ομιλία του Srini Gopalan, Member of the Board of Management Deutsche Telekom AG for Europe, ο οποίος επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην κοινωνία, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την Ελλάδα και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις χωρών που αξιοποίησαν τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο του InfoCom World, απονεμήθηκαν για 20η συναπτή χρονιά τα InfoCom Awards, με σκοπό την επιβράβευση και την ανάδειξη των πρωτοπόρων εταιρειών, υπηρεσιών, προϊόντων αλλά και προσώπων της αγοράς, που με την δημιουργικότητα και το πάθος τους έχουν συμβάλλει στη ανάπτυξη της αγοράς και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε μια σειρά παράλληλων δράσεων, θεματικών ενοτήτων αλλά και εξειδικευμένων labs, με τη συμμετοχή διακεκριμένων εισηγητών, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή χρηστική εμπειρία στους συμμετέχοντες. Τέλος, στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο, οι περισσότεροι από 3.000 σύνεδροι που παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ και να ενημερωθούν για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που θα τους βοηθήσουν να εξελίξουν όχι μόνο την καθημερινότητά τους, αλλά και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.