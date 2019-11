3,4 δις τον χρόνο πληρώνουν το δημόσιο, οι πολίτες & οι ασφαλιστικές για το κάπνισμα

Οι οικονομικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην ελληνική οικονομία ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, που καλύπτονται από το ελληνικό δημόσιο, τα εισοδήματα των πολιτών και μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών. Σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, κ. Γιάννη Κυριόπουλο βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων που έχουμε για την Ελλάδα, το κόστος του καπνίσματος ανέρχεται κάθε χρόνο σε 3,4 δις ευρώ.

Υπολογίζεται ότι 1 στους 4 ενήλικες στη χώρα μας καπνίζει όταν το ποσοστό των θανάτων για το 13% αποδίδεται σε εγκεφαλικά επεισόδια, το 12% σε καρδιακά νοσήματα, το 11% σε ισχαιμικές καρδιοπάθειες και το 6% στον καρκίνο του πνεύμονα (State of Health in the EU

Ελλάδα Προφίλ Υγείας 2017). Μέχρι τώρα η πλημμελής εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους δεν συνέβαλε στην αντιμετώπιση του φαινομένου, ωστόσο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του καπνίσματος που εκπονείται από το υπουργείο υγείας φαίνεται ήδη να αποδίδει καρπούς όσον αφορά τη συμμόρφωση των πολιτών.

Σε έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας* επισημαίνεται ότι η αύξηση κατά 50% στην τιμή των τσιγάρων μπορεί να οδηγήσεο το 10% των καπνιστών να κόψουν το κάπνισμα και να αποτρέψει τον προώρο θάνατο 192.000 καπνιστών.

Βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων της ΕΣΔΥ που δημοσιεύτηκαν στην “Κ” το κάπνισμα ευθύνεται για περίπου 19.000 θανάτους ετησίως και 200.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο. Περίπου για 1 στις 10 εισαγωγές και αντιστοιχεί πείπου στο 1/10 του προϋπολογισμού των νοσοκομείων του ΕΣΥ και το 14,4% της εθνικής δαπάνης για την υγεία.

*Ένας κόσμος χωρίς κάπνισμα: Τα υπέρ και τα κατά – Μια πρώτη οικονομική προσέγγιση)