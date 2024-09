Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών στις 14 Σεπτεμβρίου, ο διεθνής ασφαλιστικός όμιλος Groupama, με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας και 12 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο, ανακοινώνει το 3ο έτος υλοποίησης του προγράμματος “The Life Savers”. Από την έναρξή του το 2021, το πρόγραμμα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία των πρώτων βοηθειών, αλλά και στην ενδυνάμωση των πολιτών να αναλάβουν δράση σε κρίσιμες καταστάσεις.

Η πρόληψη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αποστολής του ομίλου Groupama και το πρόγραμμα “The Life Savers” αποτελεί κομβικό στοιχείο της στρατηγικής βιωσιμότητας της εταιρείας. Εφοδιάζοντας τους ανθρώπους με δεξιότητες διάσωσης, ο όμιλος Groupama έχει στόχο να μειώσει τον αντίκτυπο της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, μιας από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως.

Οι καρδιοαγγειακές παθήσεις αποτελούν την κορυφαία αιτία θανάτου διεθνώς, με περίπου 20 εκατ. απώλειες κάθε χρόνο . Είναι σύνηθες να συμβαίνουν περιστατικά αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής σε δημόσιους χώρους, όπου πολλοί παρευρισκόμενοι διστάζουν να δράσουν λόγω φόβου ή έλλειψης γνώσεων. Το πρόγραμμα “The Life Savers” απαντά σε αυτή την πρόκληση παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ, σε άτομα κάθε ηλικίας και προέλευσης.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής βιωσιμότητας του ομίλου Groupama που επικεντρώνεται στην πρόληψη, το πρόγραμμα “The Life Savers” επεκτείνεται πλέον σε νέους πληθυσμούς-στόχους, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, εκπαιδευτικών και τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο όμιλος Groupama εισάγει ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης, από δίωρες ενημερωτικές συνεδρίες μέχρι ολοκληρωμένα σεμινάρια πρώτων βοηθειών, ώστε να ικανοποιήσει τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του προγράμματος “The Life Savers”, ο όμιλος Groupama έχει δημιουργήσει ένα βίντεο όπου συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζουν την εμπειρία τους, υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία των πρώτων βοηθειών και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει το πρόγραμμα σε όποιον συμμετέχει.

Επενδύοντας στην υγεία και την ευημερία όλων μας και μέσω του προγράμματος “The Life Savers”, ο όμιλος Groupama επιβεβαιώνει διαρκώς την αφοσίωσή του στην πρόληψη και την κοινωνική υπευθυνότητα, κάνοντας τη διαφορά. Κάθε ζωή είναι πολύτιμη και η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη γνώση ώστε να σώζονται όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές.

Στην Ελλάδα, η Groupama Ασφαλιστική συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα “The Life Savers” από την έναρξή του, παρέχοντας δωρεάν εκπαιδεύσεις για το ανθρώπινο δυναμικό της, τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους της. Για τις ενέργειές της, που έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον και την αποδοχή του κοινού, η εταιρεία βραβεύθηκε στα Health & Safety Awards 2024.

Η Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει για 3η χρονιά να υλοποιεί το πρόγραμμα “The Life Savers”, απευθυνόμενη πλέον σε ευρύτερα κοινά μέσα από τον σχεδιασμό μιας σειράς πρωτοβουλιών εκπαίδευσης, ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Groupama Ασφαλιστικής για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης, αλληλεγγύης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής στην ελληνική κοινωνία.

Στοιχεία από την έκθεση “Global Burden of Cardiovascular Diseases”, Journal of the American College of Cardiology, 2023