Το σπίτι μας είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Είναι το πολυτιμότερο υλικό αγαθό μας και το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Μέσα σε αυτό εξελίσσονται οι ζωές μας και νιώθουμε ασφαλείς. Τέσσερις τοίχοι γεμάτοι φαντασία, όνειρα, λύπες και χαρές. Γιαυτό και πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι στη λογική ότι πρέπει να το προστατεύουμε για να μας προστατεύει. Να φροντίζουμε για την συντήρησή του, να το έχουμε ασφαλισμένο.

γράφει ο Νίκος Μωράκης

Γιατί αξίζει όμως να έχουμε ασφαλισμένη την κατοικία μας;

Γιατί αξίζει όμως να έχουμε ασφαλισμένη την κατοικία μας; Γιατί αξίζει να εντάξουμε αυτό το έξοδο στους βασικούς μας σταθερούς λογαριασμούς και τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη διαδικασία αίτησης για ασφάλιση;

Παρακάτω ακολουθούν 5+1 βασικοί λόγοι για να το ξανασκεφτείτε και γιατί όχι, να επικοινωνήσετε σήμερα με τον Ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να μάθετε περισσότερα.

1. Φυσικές Καταστροφές

Φέτος ίσως να ζήσαμε μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στη νεότερη ιστορία της χώρας μας με περισσότερο από 1.000.000 στρέμματα και χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις να έχουν καεί αποτέλεσμα των πυρκαγιών που σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Και οι πυρκαγιές είναι δυστυχώς μια θεομηνία από τις πολλές που απειλούν τις περιουσίες μας. Το 2007, μόνο οι καταστροφικές πυρκαγιές της Πελοποννήσου είχαν δημιουργήσει ζημιές ύψους 2,1 δις ευρώ ενώ από τις αρχές του 2020 μέχρι και σήμερα το κράτος έχει αποζημιώσει τους πολίτες με έκτακτες επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις ύψους 1,7 δις ευρώ. Τεράστια ποσά τα οποία δυστυχώς τείνουν να γίνουν «businessas usual» καθώς η κλιματική αλλαγή είναι πλέον γεγονός και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον κρατικό προϋπολογισμό αν δεν δοθεί λύση στη διαχείρισή τους. Όπως για παράδειγμα στη ΣΔΙΤ με το κράτος να δίνει κίνητρα στον κόσμο να ασφαλίζει ιδιωτικά την περιουσία του έτσι ώστε οι Ασφαλιστικές εταιρείες να απορροφούν το μεγαλύτερο κομμάτι της ζημιάς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

2. Σεισμοί

Οι σεισμοί ανήκουν στις φυσικές καταστροφές. Το συγκεκριμένο λόγο όμως τον έχουμε κατοχυρώσει ως ξεχωριστό κίνδυνο γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Στην πιο ωραία χώρα της Μεσογείου αλλά και την πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης. Το θέμα λοιπόν δεν είναι το «αν θα γίνει» σεισμός αλλά το «πότε θα γίνει» και γι’αυτό η ασφάλιση κατοικίας από τον συγκεκριμένο κίνδυνο θα έπρεπε να ήταν ακόμα και υποχρεωτική.

3. Ενυπόθηκο δάνειο



Αν έχεις στεγαστικό δάνειο τότε γνωρίζεις ότι έχεις και ασφαλιστική κάλυψη κατοικίας. Η τράπεζα το απαιτεί για να μην χαθεί η επένδυσή της αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών, σεισμού ή άλλου πιθανού κινδύνου. Αν πάλι δεν το γνωρίζεις κακώς γιατί το πληρώνεις στις δόσεις που δίνεις κάθε μήνα. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις είναι ότι η τράπεζα μέσω του συγκεκριμένου συμβολαίου εξασφαλίζει τις δικές της ανάγκες. Όχι της δικές σου. Αν δηλαδή θες να ασφαλίσεις το περιεχόμενο του σπιτιού σου ή να επεκτείνεις τις πρόσθετες καλύψεις του συμβολαίου για να ταιριάζουν και στις δικές σου ανάγκες θα πρέπει να το κάνεις μόνος σου.

(TIP) Είναι δικαίωμά σου να ασφαλιστείς σε όποια ασφαλιστική εταιρεία επιθυμείς και να επιλέξεις εσύ τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή που θα αναλάβει την υπόθεση σου κάτι που συνήθως οι τραπεζικοί υπάλληλοι δεν σε ενημερώνουν σχετικά.

4. Προστατεύεις την αξία του ακινήτου σου

Ασφαλίζοντας την κατοικία σου εξασφαλίζεις ότι σε περίπτωση ολικής καταστροφής της θα αποζημιωθείς στο κατασκευαστικό της κόστος. Θα εισπράξεις δηλαδή πίσω κεφάλαιο με το οποίο θα είσαι σε θέση να επαναφέρεις την κατοικία στην πρότερή της μορφή. Ένα μέτρο προστασίας που όπως είπαμε στο λόγο 3 “Ενυπόθηκο δάνειο” παραπάνω λαμβάνουν όλες οι τράπεζες όταν συνάπτουν στεγαστικά δάνεια. Κάτι ξέρουν οι τράπεζες και λαμβάνουν τα μέτρα τους. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι το ασφαλιστικό όριο του συμβολαίου. Να μην είναι δηλαδή η κατοικία υπασφαλισμενη με αποτέλεσμα την ώρα της αποζημιώσης το κεφάλαιο να μην είναι αρκετό για να καλύψεις τις ανάγκες σου.

(TIP) Αν δεν γνωρίζεις την αντικειμενική αξία του ακινήτου σου μπορείς να επισκεφτείς τη νέα υπηρεσία του δημοσίου valuemaps.gov.gr μέσα από την οποία μπορείς να εντοπίσεις το ακίνητό σου και την αξία του.

5. Αστική ευθύνη

Επειδή οι καταστροφές δεν γνωρίζουν από οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες και μια θραύση σωληνώσεων ή φωτιά από την κουζίνα μπορεί να επεκταθεί και σε γειτονικά διαμερίσματα/ κατοικίες, καλό είναι στο συμβόλαιο ασφάλισης του σπιτιού σας να έχετε και την κάλυψη «Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων». Την κάλυψη δηλαδή που θα αποζημιώσει και τις ζημιές που θα προκληθούν στους γείτονές σας από ζημιά που ξεκίνησε από το δικό σας διαμέρισμα ή σπίτι. Και να είστε σίγουροι ότι οι γείτονές σας θα απαιτήσουν να τους αποζημιώσετε. Προσοχή όμως. Στα περισσότερα συμβόλαια το όριο κάλυψης αστικής ευθύνης που δίνεται, συμπεριλαμβάνεται στο γενικότερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι αν έχουμε μια ολική καταστροφή και η φωτιά μεταδοθεί και σε γειτονικό διαμέρισμα, τότε ο τρίτος εμπλεκόμενος δεν θα μπορέσει να αποζημιωθεί από εμάς καθώς το όριο κάλυψής μας θα έχει χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της δικής μας ζημιάς. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα καλυμμένοι και σε αυτή την περίπτωση τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε επέκταση κεφαλαίου για το συγκεκριμένο σκοπό.

(TIP) Οι σωληνώσεις αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση στα συμβόλαια κατοικίας. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν σωληνώσεις έως και 25-30 έτη. Κάποιες άλλες δεν αναφέρουν διάρκεια ζωής των σωληνώσεων αλλά εξαιρούν ζημιές από φυσιολογική φθορά.

6. Άμεση αποκατάσταση & αποζημίωση

Το να ασφαλίσουμε την κατοικία μας είναι το πρώτο βήμα. Εμπιστευόμαστε τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που αναλαμβάνει να μας ασφαλίσει και την εταιρεία που αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Επι της ουσίας μετακυλούμε τον οικονομικό κίνδυνο μιας απρόοπτης ζημιάς στην κατοικία μας από την τσέπη μας, στη τσέπη της ασφαλιστικής εταιρείας. Και αυτό είναι καταπληκτικό! Όμως μερικές φορές αυτό δεν είναι αρκετό. Γιατί ναι, η ασφαλιστική εταιρεία μας δίνει το ποσό για να αποκατασταθεί η ζημιά αλλά ποιος από εμάς έχει χρόνο να ασχοληθεί με την εύρεση συνεργείου, επιτήρηση των εργασιών και γενικά ενασχόληση με κάτι που ξεφεύγει κατά πολύ από τις day to day εργασίες μας; Γιαυτό και οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες θέλοντας να εξασφαλίσουν τη καλύτερη δυνατή εμπειρία των ασφαλισμένων τους αναλαμβάνουν με δικά τους συνεργεία και δική τους εγγύηση εργασιών να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Γιατί το νόημα είναι όταν γίνει η «στραβή» και εκτεθούμε, να καταφέρουμε να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας as soon as possible. Και αυτή είναι η πραγματική ουσία της ασφάλισης.

Αν συμφωνείτε με όλα τα παραπάνω αλλά το κόστος ασφάλισης παραμένει να λειτουργεί αποτρεπτικά στο να μάθετε περισσότερα τότε μπορείτε γκουγκλάροντας τις λέξεις «υπολογισμός ασφαλίστρων κατοικίας» ή «υπολογισμός κόστους ασφάλισης κατοικίας» να υπολογίσετε μόνοι σας από την άνεση του καναπέ σας το κόστος ασφάλισης της κατοικίας μέσα από τα site των Ασφαλιστικών εταιρειών που παρέχουν αυτή την υπηρεσία.