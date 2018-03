5 γυναίκες σε θέση ευθύνης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Σήμερα είναι μία μέρα αφιερωμένη στις γυναίκες. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες που με δυναμισμό αλλάζουν τις εξελίξεις και διεκδικούν τη θέση τους στην κοινωνία και την οικονομία.

Γυναίκες που μάχονται πολιτικά, κοινωνικά ή ακόμα και στον εργασιακό τους χώρο για να διακριθούν και ειδικά σε βιομηχανίες ανδροκρατούμενες όπως όπως η ασφαλιστική αγορά. Η ιστορία που βρίσκεται πίσω από την καθιέρωση της Ημέρας αυτής έχει τις ρίζες της στο 1857 και τη μεγάλη διαμαρτυρία εργατριών κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Η Ημέρα της Γυναίκας περιέχει την έννοια της διεκδίκησης μίας επί ίσοις όροις καθημερινότητας σε όλα τα πεδία και την καθιέρωση της γυναίκας σε υψηλές θέσης στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Στην ασφαλιστική αγορά γυναίκες που βρίσκονται υψηλά στην Ιεραρχία επιχειρήσεων, αρχών και φορέων είναι:

Φιλίππα Μιχάλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Allianz

Ως φοιτήτρια ξεκίνησε να εργάζεται στην Allianz Ελλάδας, στην Υποστήριξη Πωλήσεων στα Αμοιβαία Κεφάλαια, έκανε ένα πέρασμα στις επενδύσεις, για να καταλήξει στον ασφαλιστικό κλάδο. Το 2015, έπειτα από 20 χρόνια στους κόλπους της εταιρείας, ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου, φέρνοντας στη γνωστή ασφαλιστική γυναικείο αέρα. Έχει ηγηθεί πολλών σημαντικών projects, ειδικά στο σκέλος της ψηφιοποίησης, ενώ για 11 χρόνια κατείχε τη θέση του διαχειριστή χαρτοφυλακίου στη θυγατρική του Ομίλου, Allianz ΑΕΔΑΚ (Πηγή: Fortune Greece).

Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΝΝ Hellas

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου κινείται γρήγορα και είναι ακριβής. Σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή της όλα γίνονται γρήγορα. Μεταβαίνει στην Αμερική για ένα κορυφαίο μεταπτυχιακό μόλις 23 ετών, αποκτά το πρώτο της παιδί σε ηλικία μόλις 28 ετών και προτού καλά κλείσει τα 30 της χρόνια αναλαμβάνει ανώτατες διοικητικές θέσεις στο εξωτερικό (Πηγή: Fortune Greece)

Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ

Είναι απόφοιτος Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε το MSc «Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορική» του ιδίου Πανεπιστημίου. Το 1973-76 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στην Έδρα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1976-88 εργάστηκε ως αναλογίστρια και διετέλεσε προϊσταμένη Οικονομικού και Τεχνικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών στην Εποπτική Αρχή Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 1988-95 ήταν διευθύντρια στην ασφαλιστική εταιρεία Commercial Union Life. Από το 1995 έως και σήμερα διατελεί γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει εκπροσωπήσει την ελληνική ασφαλιστική αγορά σε συνέδρια επιτρόπες κλπ. στο εξωτερικό… (Πηγή: Who is Who)

Ντορίνα Οικονομοπούλου, Γενική Διευθύντρια της μεσιτικής “Marsh” Ε.Π.Ε

Η κ. Οικονομοπούλου διαθέτει βαθιά εμπειρία και γνώση της ασφαλιστικής βιομηχανίας, αλλά και μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, επί ασφαλιστικών θεμάτων αλλά και θεμάτων διαχείρισης κινδύνων σε επιχειρήσεις. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην Marsh Ελλάδος, το 1994, από τη θέση της Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Πελατών Risk Management και από το 2000 που ανέλαβε τη θέση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας, στις περιοχές ευθύνης της εντάσσονταν ο Τομέας Ανάπτυξης Εργασιών, αλλά και η διοίκηση των τμημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών, Τοποθέτησης Κινδύνων, Ζημιών και Ομαδικών Ασφαλίσεων. Ήταν επίσης υπεύθυνη για τους τομείς παροχής υπηρεσιών Private Equity, Mergers and Acquisitions και Risk Consulting.

Ιωάννα Σεληνιωτάκη, επικεφαλής ΔΕΙΑ στην ΤτΕ

Ανέλαβε τη Διεύθυνση της ΔΕΙΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2014. Πριν από το 2014 ήταν επιφορτισμένη με τα καθήκοντα της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Τμήματος Τραπεζικής Εποπτείας. Η συνεργασία της με την ΤτΕ ξεκίνησε το 1980 όταν ξεκίνησε σαν junior accountant. Είναι επίσης μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,