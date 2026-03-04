Σύμβαση δωρεάς ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.) για την αναβάθμιση δύο σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής στο Δήμο Λαρισαίων, υπεγράφη, σήμερα, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Αθανάσιο Γιάνναρη και τον Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου.

Η δωρεά αφορά στο έργο της κτιριακής αναβάθμισης του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Λάρισας στη συνοικία της Νεάπολης και του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής στη Γιάννουλη, ώστε να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τους μαθητές.

Οι εργασίες και στις δύο σχολικές μονάδες περιλαμβάνουν συνοπτικά:

Αντικατάσταση δαπέδων με αντιολισθητικά υλικά και αποκατάσταση φθορών σε δάπεδα, σκάλες και στηθαία.

Αντικατάσταση κουφωμάτων, συντήρηση στεγών και αποκατάσταση καθιζήσεων και περιφράξεων.

Δημιουργία ή αναδιαμόρφωση αιθουσών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστημάτων θέρμανσης και πυροπροστασίας.

Βελτιώσεις στον φωτισμό, προστασία καλωδιώσεων και εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της ΚΤΥΠ Α.Ε., θα επιβλέψει την υλοποίηση των έργων βάσει των μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων.

Παρόντες στην τελετή υπογραφής ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, o Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας Χρήστος Κέλλας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Αθανάσιος Μαμάκος και ο Πρόεδρος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Τιμολέων Κατσίπος.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η δωρεά της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά για την ποιοτική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων δύο Ειδικών Σχολείων στη Λάρισα. Συνιστά, επίσης, ένα εξαιρετικό παράδειγμα Σύμπραξης του Ιδιωτικού με τον Δημόσιο Τομέα, το οποίο μάλιστα, αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν αφορά στοχευμένες πρωτοβουλίες στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.

Μέσα από αυτή τη δωρεά, η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», με την τεχνογνωσία που διαθέτουν, θα προχωρήσουν σε στοχευμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και την καθημερινή εμπειρία μαθητών και εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα ακόμη έργο στο ευρύ πεδίο της ανακαίνισης των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια που υλοποιεί η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω της ΚΤΥΠ, με απτά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των πολιτών σε όλη τη χώρα. Ευχαριστώ θερμά την ΕΑΕΕ για την ουσιαστική και κοινωνικά υπεύθυνη συμβολή της, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση προσδοκούμε να δώσει ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά, στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος υπογράμμισε:

«Κάθε φορά που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί επεμβάσεις βελτίωσης σε σχολικές μονάδες, πραγματοποιείται μια ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση της χώρας μας. Ιδιαίτερα όταν η παρέμβαση αυτή προέρχεται από δωρεά, αποκτά ξεχωριστή αξία και συμβολισμό.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο διαρκής στόχος του Υπουργείου και της χώρας μας: η δημιουργία νέων και καλύτερων σχολείων, με σύγχρονες υποδομές και κατάλληλο εξοπλισμό, που θα υπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου τόνισε: «Τα σχολεία είναι ο χώρος όπου διαμορφώνεται το μέλλον. Και αυτό το μέλλον χρειάζεται ασφάλεια και σταθερές βάσεις.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες – μέλη της ΕΑΕΕ διέθεσαν τους απαραίτητους πόρους για την αποκατάσταση σχολικών μονάδων στη Λάρισα, ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν σε συνθήκες ασφάλειας και κανονικότητας.

Ως ασφαλιστική αγορά, η αποστολή μας συνδέεται με τη σταθερότητα και την επαναφορά της ομαλότητας. Με τη σημερινή σύμβαση, η συνεισφορά μας αποκτά συγκεκριμένο αποτύπωμα».

O Διευθύνων Σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Θανάσης Γιάνναρης σημείωσε: «Νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή για την εμπιστοσύνη που δείχνει η «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος» στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», για την υλοποίηση του έργου της επισκευής/ανακαίνισης δύο Ειδικών Σχολικών μονάδων του Δήμου Λαρισαίων.

Του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Λάρισας και του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Λάρισας, μέσω δωρεάς ύψους 500.000 ευρώ.

Να είστε σίγουροι ότι θα εκτελέσουμε το εν λόγω έργο αποτελεσματικά, ποιοτικά και εντός χρονοδιαγράμματος.

Για την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», η ενίσχυση των ειδικών σχολείων προσεγγίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και αποτελεί βασική μας προτεραιότητα».

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας Χρήστος Κέλλας είπε: «Η σημερινή υπογραφή δεν αποτελεί άλλη μία τυπική σύμβαση, αλλά μια ξεχωριστή συμφωνία, καθώς αναφέρεται σε σχολικές υποδομές. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τη σημαντική αυτή δωρεά, καθώς και την ΚΤΥΠ για τη συνεισφορά της.

Εύχομαι η πράξη αυτή να βρει και άλλους μιμητές, ενισχύοντας την προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση μέσα από προγράμματα που ήδη εφαρμόζει για την αναβάθμιση και την κατασκευή νέων, σύγχρονων σχολείων.

Τα σχολεία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αποτελούν το άλφα και το ωμέγα για την πρόοδο και τον πολιτισμό μιας χώρας – πόσω μάλλον όταν η παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες αντανακλά το επίπεδο πολιτισμού ενός κράτους».

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Αθανάσιος Μαμάκος ανέφερε: «Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική στιγμή για εμένα, προσωπικά, αλλά και για τον Δήμο Λαρισαίων. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, για τον συντονισμό αυτής της πολύ σημαντικής προσπάθειας, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τη γενναία δωρεά της προς τον Δήμο Λαρισαίων, καθώς και την ΚΤΥΠ για τη διαχρονική συνεργασία μας και για την επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου.

Στα δύο αυτά ειδικά σχολεία, με το συγκεκριμένο έργο, θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ουσιαστικές ελλείψεις. Η ευθύνη όλων μας είναι ακόμη μεγαλύτερη, όταν στα σχολικά συγκροτήματα φιλοξενούνται παιδιά με αυξημένες και ιδιαίτερες ανάγκες.

Διαβεβαιώνω ότι και το τελευταίο ευρώ που θα δαπανηθεί, τόσο από αυτή τη δωρεά όσο και από άλλες που έχουμε προγραμματίσει, θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επένδυση στα σχολεία μας είναι επένδυση στην ποιότητα της κοινωνίας μας».