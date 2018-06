6 Βραβεία και το Grand Award για την INTERAMERICAN στα Impact BITE 2018

Σαρωτική ήταν και φέτος η παρουσία της INTERAMERICAN στο θεσμό των Impact Business IT Excellence Awards, που οργανώθηκαν για έβδομη συνεχή χρονιά από το περιοδικό «Netweek» της Boussias Communications και το ELTRUN (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών).

Η εταιρεία ήταν μεταξύ των πέντε οργανισμών που συγκέντρωσαν τις προϋποθέσεις της συνολικής αναγνώρισης (περισσότερα από τέσσερα βραβεία, με τουλάχιστον δύο Gold), κατακτώντας έτσι το Grand Award. Στις κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε, η INTERAMERICAN κατέκτησε τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια βραβεία. Έτσι, καθ΄όλη την επταετή διαδρομή του θεσμού η εταιρεία μετρά, συνολικά, 30 BITE Awards, ένα μοναδικό επίτευγμα με το οποίο επιβεβαιώνεται ο προωθημένος ψηφιακός μετασχηματισμός που έχει υλοποιηθεί στην οργάνωση και τις λειτουργίες της με συστήματα, έργα και ψηφιακές εφαρμογές.

Ειδικότερα, η INTERAMERICAN βραβεύθηκε με Gold Βραβεία στις κατηγορίες:

«Κορυφαίες Βραβεύσεις», για την εφαρμογή τηλεματικής στο καινοτόμο προϊόν ασφάλισης αυτοκινήτου «SmartDrive».

«Λειτουργικές και Επιχειρησιακές Εφαρμογές», στην υποκατηγορία «Επιχειρηματική Ευφυΐα και Αναλυτική», για το έργο «Revolutionize Voice of the Customer into actionable insights».

Στην ίδια κατηγορία, στην υποκατηγορία «Αυτοματοποίηση και Υποστήριξη Πωλήσεων/Πωλητών/Marketing», για την εφαρμογή SiS.

Στην ίδια κατηγορία, στην υποκατηγορία «Διαχείριση Εγγράφων και Ροής Εργασιών», για το έργο «Corporate Digitalisation».

Με Silver Βραβεία η εταιρεία βραβεύθηκε στις κατηγορίες: «Διοίκηση και Στρατηγική των Πληροφοριακών Πόρων», στην υποκατηγορία «GDPR Readiness», για το έργο «GDPR Compliance». «Digital Transformation», στην υποκατηγορία «Σύνδεση της Επιχειρηματικής και της ICT Στρατηγικής», για το έργο «Lean-Agile Transformation in Information Technology Services».

Η INTERAMERICAN κατά τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της και την καινοτομία, με ενδεικτικά αντιπροσωπευτικά επιτεύγματα την κορυφαία στην ασφαλιστική αγορά πλατφόρμα Anytime για την απευθείας ασφάλιση, τα συστήματα underwriting και διαχείρισης ζημιών, τα προϊόντα τηλεματικής στην ασφάλιση αυτοκινήτου, το ψηφιακό γραφείο του ασφαλιστή κ.ά.. Η εταιρεία επενδύει, παράλληλα, στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της και την ανάπτυξη – αξιοποίησή τους μέσα από τον νέο τρόπο εργασίας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρικής στρατηγικής.

Τα έργα που βραβεύθηκαν

«SmartDrive»: αφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου και βασίζεται στη χρήση ενός συστήματος τηλεματικής, εφαρμοσμένου σε smartphone για ασφάλιση σύμφωνα με τη χρήση usage-based insurance (UBI). Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή που δίνει έμφαση στην κατανόηση των χαρακτηριστικών οδηγικής συμπεριφοράς. Μέσω της εφαρμογής αυτής, κάθε οδηγός μπορεί να έχει μια συνολική εικόνα για τον τρόπο και τον βαθμό κινδύνου της οδήγησής του, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί.

«Revolutionize Voice of the Customer into actionable insights»: Η λύση αξιοποιεί την ανεύρεση γνώσης με τη χρήση της τεχνικής εξόρυξης κειμένου (text mining), δίνοντας έμφαση στην ανάλυση συναισθήματος του πελάτη (sentiment analysis) για την πιο έγκυρη και αποτελεσματική πληροφόρηση. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται το συγκριτικό πλεονέκτημα στην άμεση ανάκτηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση του δείκτη εμπειρίας του πελάτη (customer experience), στη μελέτη της επικοινωνίας με τον πελάτη και στην ενίσχυση του δείκτης δέσμευσης του πελάτη (customer engagement value)

«SiS»: Η πλατφόρμα Sales Information System (SiS) αποτελεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της απόδοσης των δικτύων διανομής ασφαλιστικών προγραμμάτων της εταιρείας με απεικόνιση των παραγωγικών αποτελεσμάτων, KPIs και της επίτευξης των στόχων. Έτσι, οι συνεργάτες της INTERAMERICAN μπορούν να παρακολουθούν τα προσωποποιημένα στοιχεία τους μέσα από ένα balanced scorecard, στη διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης των δικτύων πωλήσεων «askme».

«Corporate Digitalisation»: Το έργο αφορά, κυρίως, στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αιτήσεων που περιέχουν την υπογραφή του πελάτη, από τον τρόπο αποστολής τους στη εταιρεία μέχρι τον τρόπο αποθήκευσης τους, δημιουργώντας έτσι μια νέα πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της. Έτσι, επιτυγχάνεται η ψηφιακή ομαδοποίηση όλων των εντύπων που αφορούν στο ίδιο συμβόλαιο, ανεξαρτήτως χρονικής αποστολής τους, η μετάβαση σε paperless διαδικασίες και η μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτημάτων.

«GDPR Compliance»: Η ΙΝΤERAMERICAN, με την ανακοίνωση του Νέου Γενικού Kανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), προχώρησε άμεσα και αποφασιστικά στην ανάλυσή του με σκοπό την απόλυτη συμμόρφωση. Οι κυριότερες ενέργειες, μεταξύ άλλων, είναι ο διορισμός του DPO, καθώς και η δημιουργία του DPO Hub, η σύνταξη της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η ικανοποίηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών, η ένταξη των προδιαγραφών «by design» και «by default», η τροποποίηση της συγκατάθεσης καθώς και η ανάκλησή της, όπως ορίζει ο Κανονισμός.

«Lean-Agile Transformation in Information Technology Services»:Πρόκειται για κομβικό έργο στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των λειτουργιών του τομέα Πληροφορικής της εταιρείας, με ενσωμάτωση των πρακτικών Lean και Agile στον πυρήνα των λειτουργιών της.