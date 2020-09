Share on Facebook

H AXA Ασφαλιστική παρέχει σε όλους τους εργαζομένους της τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε τεστ αντισωμάτων για τον Covid-19 και να εμβολιαστούν για να προστατευτούν από την εποχική γρίπη.

Σε μία ακόμη κίνηση προστασίας της υγείας των εργαζομένων της προχώρησε η ΑΧΑ Ασφαλιστική, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε τεστ αντισωμάτων για τον Covid-19 αλλά και σε εμβολιασμό για την εποχική γρίπη. Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πρόγραμμα της Εταιρείας We Care for you, μέσω του οποίου στηρίζει από το 2014 έμπρακτα τους ανθρώπους της για να ζουν καλύτερα. Αντίστοιχα, στο ίδιο πλαίσιο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν όλα τα προληπτικά μέρα στα οποία προέβη ο οργανισμός από την πρώτη στιγμή που καταγράφηκε νέα αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα μας.

Οι εργαζόμενοι της AXA που επιθυμούν, μπορούν να πραγματοποιούν το τεστ αντισωμάτων σε συνεργαζόμενο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων ενώ, παράλληλα, μπορούν να εμβολιαστούν από τον γιατρό εργασίας για την εποχική γρίπη. Λόγω της συνύπαρξης της νόσου COVID-19 και του ιού της εποχικής γρίπης καί οι δύο αυτές προληπτικές ενέργειες συστήνονται από τους ειδικούς ως ένα επιπλέον μέτρο προστασίας.

Η AXA, η οποία κατέλαβε και φέτος μία από τις πρώτες θέσεις του θεσμού «Best Workplaces», επιβεβαιώνει με τις ενέργειές της ότι μεριμνά με ουσιαστική φροντίδα και επιμέλεια για τη διατήρηση των καλών συνθηκών υγείας και εργασίας του προσωπικού της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του ιού μέσα από την εφαρμογή μιας σειράς συγχρονων πρωτοκόλλων με επίκεντρο την προστασία των ανθρώπων της.

Για τις παραπάνω ενέργειες, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων της ΑΧΑ Ασφαλιστικής δήλωσαν σχετικά:

«Η AXA από την πρώτη στιγμή φρόντισε να λάβει απαραίτητα μέτρα και πρακτικές προστασίας για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του κορωνοιού έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι αλλά και να νιώθουν ασφαλείς. Με δωρεάν τέστ αντισωμάτων Covid-19, αντιγριπικό εμβόλιο, προληπτική καραντίνα, διεύρυνση της τηλεργασίας, συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία στέκεται πάντα με συνέπεια δίπλα στους εργαζομένους της, επιδεικνύοντας έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο ευαισθησία, κοινωνική ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη. Αυτές οι πρωτοβουλίες αναδεικνύουν αδιαμφισβήτητα το ανθρώπινο πρόσωπο της και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ο τίτλος “Best Workplace” που της έχει αποδοθεί.»

Αναστασία Αντωνιάδου-Παλαιάκη, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων AXA Ασφαλιστικής

«Η ετοιμότητα και η αμεσότητα με την οποία ενέργησε η Εταιρεία μας στην υλοποίηση του πλάνου απομακρυσμένης εργασίας, από την αρχή της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 στην Ελλάδα και πρωτοβουλίες όπως η πρόσφατη δωρεάν παροχή του τεστ αντισωμάτων και η οργάνωση για τη χορήγηση του εμβολίου κατά της εποχικής γρίπης, δείχνουν την ιδιαίτερη ευαισθησία της σε θέματα πρόληψης για την υγεία του ανθρώπινου δυναμικού της. Τέτοιες ενέργειες, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει μια εταιρεία που φέρει τον τίτλο “Best Workplace”.»

Διονύσης Μουστακόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων AXA Ασφαλιστική