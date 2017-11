ΑΧΑ: «Μέσα από τα social media μιλάμε άμεσα με τους συμπολίτες μας»

Η ΑΧΑ διακρίθηκε με Platinum Βραβείο στην κατηγορία Best Use of Social Media for PR και Gold Βραβείο στην κατηγορία Best Use of Social Media for PR στα Social Media Awards 2017. Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά η μεγαλύτερη διοργάνωση για τα social media στην Ελλάδα, η τελετή απονομής των Social Media Awards 2017, παρουσία 700 στελεχών και παρουσιαστές την Λυδία Παπαϊωάννου και τον Παναγιώτη Χατζηδάκη.

Τα βραβεία συγκέντρωσαν περισσότερες από 600 υποψηφιότητες από όλη την Ελλάδα. Συνολικά το ποσοστό επιτυχίας των συμμετεχόντων ανήλθε στο 30%, επιβεβαιώνοντας την αξία των ενεργειών που βραβεύτηκαν. Στόχος του καθιερωμένου, πλέον, θεσμού ήταν να χαρτογραφήσει τις πιο δυναμικές τάσεις και να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές στα social media. Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανέλαβαν επαγγελματίες διεθνούς εμβέλειας που διαγράφουν σημαντική πορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η AXA έχει θέσει διαχρονικά στο επίκεντρο της παρουσίας της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση της κοινωνίας σε θέματα πρόληψης κινδύνων. Κύριο σταθμό αυτής της πορείας αποτέλεσε η εκστρατεία Εταιρικής Υπευθυνότητας «Άσε τις Βλακείες», στο πλαίσιο της οποίας δημιούργησε ένα εικονικό e-shop, το asetisvlakeies.gr, με στόχο να θυμίσει πόσες από αυτές επιλέγουμε να «αγοράζουμε» καθημερινά, ανεξάρτητα με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη ζωή μας.

«Μέσα από τα social media μιλάμε άμεσα με τους συμπολίτες μας. Τους ακούμε, τους γνωρίζουμε καλύτερα και αλληλεπιδρούμε μαζί τους. Με μια ολοκληρωμένη στρατηγική αξιοποιούμε τη δυναμική αυτών των Μέσων, παρακολουθούμε τις νέες τάσεις επικοινωνίας και μαζί με τους χρήστες κάνουμε απλά, καθημερινά βήματα που στοχεύουν σε σημαντικές κοινωνικές αλλαγές. Τόσο η ανταπόκριση του κόσμου όσο και αυτές οι βραβεύσεις μάς δίνουν ώθηση να συνεχίσουμε στα επόμενα βήματά μας» ανέφερε η Λένα Πλαΐτη, Διευθύντρια Επικοινωνίας της AXA στην Ελλάδα.