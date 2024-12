Share on Facebook

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Directors & Officers “D&Os”) ενεργούν σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, ενώ αναμένεται περαιτέρω αστάθεια κατά τη διάρκεια του 2025. Τα στελέχη αντιμετωπίζουν πολλαπλές εκθέσεις σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο επιχειρηματικό κόσμο, αντιμέτωπα με κινδύνους που απορρέουν από την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, τις γεωπολιτικές αναταραχές, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την οικονομική αβεβαιότητα, τις μεταστροφές της κοινής γνώμης και το εξελισσόμενο νομικό πλαίσιο. Αυτές είναι οι τελευταίες βασικές τάσεις κινδύνου στον τομέα της ασφάλισης Διευθυντών και Στελεχών, όπως προσδιορίζονται από την ετήσια έκθεση της Allianz Commercial Directors and Officers Insurance Insights (Στοιχεία Ασφάλισης Διευθυντών και Στελεχών).

«Η αγορά ασφάλισης D&Os παρέμεινε ανταγωνιστική για τους αγοραστές κατά το τελευταίο έτος, αλλά η πιθανότητα ζημίας εξακολουθεί να είναι υψηλή», αναφέρει η Vanessa Maxwell, Chief Underwriting Officer, Allianz Commercial. «Η παγκόσμια αύξηση της αδυναμίας πληρωμών των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης ανησυχίας, με τις εταιρίες και τους ηγέτες να είναι εκτεθειμένοι σε πιθανές αξιώσεις από δανειστές που επιδιώκουν την ανάκτηση κεφαλαίων ή από μετόχους που ισχυρίζονται παραβίαση της υποχρέωσης πίστεως. Ταυτόχρονα, το τοπίο των δικαστικών διαφορών και της επιβολής είναι ολοένα και πιο αυστηρό και βλέπουμε ρυθμιστικούς φορείς ανά τον κόσμο να ενισχύουν τον έλεγχο της εταιρικής δεοντολογίας, καθιστώντας τους D&O πιο ευάλωτους σε έρευνες, ποινές και αγωγές».

Η αδυναμία πληρωμών ως αναδυόμενος κίνδυνος D&Os

Η αδυναμία πληρωμών των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2024 αναμένεται να αυξηθεί κατά +11% και οι χώρες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου ΑΕΠ θα πληγούν από διψήφια αύξηση της αφερεγγυότητας αυτής το 2024, σύμφωνα με την Allianz Trade. Η ιδιαίτερα σημαντική αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αυξήθηκε ήδη κατά +26% σε ετήσια βάση για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2024 (344 περιπτώσεις). Η Δυτική Ευρώπη ηγείται στην παγκόσμια καταμέτρηση με 195 περιπτώσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τρέχουσα οικονομική αστάθεια της περιοχής, ακολουθούμενη από την Ασία-Ειρηνικό (67 περιπτώσεις) και τη Βόρεια Αμερική (66 περιπτώσεις). Αυτή η αύξηση της αφερεγγυότητας οδηγεί συνήθως σε αύξηση των απαιτήσεων ασφάλισης Διευθυντών και Στελεχών, οπότε η τάση αυτή υπενθυμίζει στους επιχειρηματικούς ηγέτες την ανάγκη ανταπόκρισης και προσαρμογής στο δυσμενές περιβάλλον.

«Πολλές εταιρίες αντιμετώπισαν υψηλότερα έξοδα από τόκους, πληθωριστικές πιέσεις και μακροοικονομικές και μικροοικονομικές αντιξοότητες που είχαν επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους και είχαν ως αποτέλεσμα να αγωνίζονται να εξυπηρετήσουν τον δανεισμό τους», αναφέρει η Dan Holloway, Head of Global Management Liability Commercial της Allianz Commercial. «Ορισμένοι τομείς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι, όπως τα ακίνητα, οι κατασκευές, η φιλοξενία, ο τουρισμός και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της «διακριτικής ευχέρειας καταναλωτών» ή των μη απαραίτητων αγορών».



Ταραχώδες γεωπολιτικό περιβάλλον και τοπίο αυστηρών δικαστικών διαμαχών

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, το γεωπολιτικό τοπίο παρουσιάζει προκλήσεις ευθύνης για τις επιχειρήσεις, καθώς εμπλέκονται σε παγκόσμια γεγονότα με δυνητικά σημαντικές συνέπειες για τις δραστηριότητές τους. Η αναταραχή μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της αλυσίδας εφοδιασμού, διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και νομικό και ρυθμιστικό έλεγχο. Οι εταιρίες μπορεί να βρεθούν υπό έλεγχο για μη συμμόρφωση με διεθνείς κυρώσεις ή για μη επαρκή διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με πολιτικά ασταθείς περιοχές. Οι D&Os μπορεί να είναι υπεύθυνοι για λανθασμένη εκτίμηση των επιπτώσεων των γεωπολιτικών εξελίξεων στις δραστηριότητες της εταιρίας τους, οδηγώντας σε αγωγές μετόχων ή κανονιστικές κυρώσεις. Ταυτόχρονα, το τοπίο των δικαστικών διαφορών και της επιβολής είναι ολοένα και πιο αυστηρό, και η συλλογική έννομη προστασία κινητών αξιών να πολλαπλασιάζονται όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη (+10% σε ετήσια βάση) και στην Αυστραλία (+43%).

«Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη πρέπει να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με τις γεωπολιτικές και ρυθμιστικές αλλαγές πιο τακτικά από ποτέ», λέει ο Jarrod Schlesinger, Global Head of Financial Lines and Cyber της Allianz Commercial. «Η αξιολόγηση σε ετήσια βάση δεν είναι πλέον επαρκής στην ασταθή εποχή στην οποία δραστηριοποιούνται πλέον οι επιχειρήσεις. Αυτές οι τάσεις οδηγούν στην ανάγκη για ασφαλιστήρια ανώτερων διευθυντικών στελεχών που ανταποκρίνονται σε κινδύνους πολλαπλών δικαιοδοσιών και μπορούν να παρέχουν τοπική κάλυψη για δαπάνη νομικής προστασίας, διακανονισμούς και άλλες ευθύνες».

Είναι το «AI washing » – το νέο «greenwashing »;

Το μετασχηματιστικό δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) είναι τεράστιο, αλλά σημαίνει επίσης ότι οι εταιρίες πρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα σε πιθανές εκθέσεις σχετικά με τη διάδοση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο των μετόχων και τις δικαστικές διαφορές. Οι δικαστικές διαφορές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνονται και οι υπερβολικοί ισχυρισμοί σχετικά με τις τεχνολογικές ικανότητες των επιχειρήσεων – μια τάση γνωστή ως «AI washing» – θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ομαδικές αγωγές για κινητές αξίες και σε ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας. Στις Η.Π.Α. έχουν ήδη κατατεθεί ομαδικές αγωγές, αλλά ο κίνδυνος επεκτείνεται και πέραν της Βόρειας Αμερικής, καθώς κάθε εταιρία που είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο των Η.Π.Α. υπόκειται στο δίκαιο των Η.Π.Α. για τις κινητές αξίες.

Χρηματοδότηση δικαστικών διαφορών από τρίτους μια αυξανόμενη έκθεση

Ο παγκόσμιος κλάδος χρηματοδότησης δικαστικών διαφορών προβλέπεται να αναπτυχθεί με γοργό ρυθμό κατά τα προσεχή έτη – κατά σχεδόν 10% CAGR έως το 2028 – με διεύρυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, αλλά και με δυνητική αύξηση του αριθμού των ομαδικών αγωγών και το κόστος διακανονισμού και αποζημιώσεων, όπως τονίζεται επίσης στην έκθεση Five Liability Loss Trends To Watch (Πέντε Τάσεις Ζημίας από Ευθύνη που χρήζουν Παρακολούθησης) της Allianz Commercial. Και δεν περιορίζεται μόνο στις Η.Π.Α. – η χρηματοδότηση δικαστικών διαφορών από τρίτους έχει καθιερωθεί επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Αυστραλία.

«ξέπλυμα της ΤΝ».

«πράσινο ξέπλυμα». Παροχή παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών για την οικολογική πολιτική εταιριών