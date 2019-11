Allianz: Με 2 νέες στρατηγικές συνεργασίες υποδέχεται το 2020

Εκπλήξεις, νέες μεγάλες συνεργασίες και επενδύσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία περιείχε το ετήσιο συνέδριο πωλήσεων και βραβεύσεων της Allianz – TAKE THE NEXT STEP #tolmisesimera – που πραγματοποιήθηκε χθες 26 Νοεμβρίου στο συνεδριακό χώρο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου ενώ guest speaker – έκπληξη – ερχόμενος κατευθείαν από το Αεροδρόμιο ήταν ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας, Rick Pitinio.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε η CEO της Allianz Greece, Φιλίππα Μιχάλη, η οποία μίλησε για τους στόχους της Εταιρείας. Τις ευκαιρίες και τη στρατηγική που έχουν επιλέξει να αναπτύξουν τα επόμενα χρόνια κάνοντας παράλληλα και τον απολογισμό των όσων έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Η κ. Μιχάλη ενημέρωσε το δίκτυό της για την εγκατάσταση επί ελληνικού εδάφους της Allianz Globlal Investors – εταιρεία του Ομίλου που εξειδικεύεται σε επενδυτικά προγράμματα – αλλά και της Nextcare – εταιρείας που ειδικεύεται στη διαχείριση υπηρεσιών και αξιώσεων.

Όσον αφορά τα δίκτυα της Εταιρείας η κ. Μιχάλη παρουσίασε τη δυναμική της Allianz μέσω των συνεργατών της η οποία εκτείνεται σε:

400 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές του Agency,

1.500 πράκτορες, 100 μεσίτες,

μια ισχυρή συνεργασία bancassurance με την HSBC αλλά και

23 μάρκες της αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω 11 ισχυρών συνεργασιών.

Για το 2019, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, η Εταιρεία παρουσιάζει αύξηση 13,2% στον κλάδο υγείας, 14,2% αύξηση στα unit linked προϊόντα και 0,7% στους γενικούς κλάδους. Αυξήσεις που συνοψίζονται σε μια γενική αύξηση στην παραγωγή της Εταιρείας στο 2,3%.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρείας, Στέφανος Μαλαχιάς, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλους τους τομείς και κλάδους που η Εταιρεία εμπλουτίζει τις δραστηριότητές της και επενδύει. Πιο συγκεκριμένα:

Εμπορικοί και Βιομηχανικοί Κίνδυνοι

Η Allianz έχει βάλει έναν στόχο να αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο κλάδο από το 2% στο οποίο βρισκόταν την περασμένη χρονιά στο 10% μέσα σε 3 χρόνια. Ένας μεγαλεπήβολος στόχος που όμως πέρα από τη νέα στρατηγική που έχει επιλέξει η Εταιρεία, και που την περασμένη χρονιά της απέδωσε 23,5% οργανική αύξηση, θα ευνοηθεί και από το μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας το οποίο δείχνει σταθερότητα και τάσεις ανάπτυξης. Ανάπτυξη που ευνοεί και τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Εταιρείας οι οποίοι, σύμφωνα με τον κ. Μαλαχιά, είδαν να αναπτύσσονται οι εργασίες τους κατά 25% και 50%.

Κλάδος Αυτοκινήτου

Στον κλάδο οχημάτων η Allianz παραμένει σταθερή στην πολιτική της για high end υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και ανταποδοτικότητας που όπως δήλωσε ο κ. Μαλαχιάς είναι ένα ακριβό sport. Μεταξύ άλλων η συνεργασία μόνο με αποκλειστικά δίκτυα service των αυτοκινητοβιομηχανιών, οι μηδενικές απαλλαγές στα συμβόλαιά τους (εξαιρουμένων των μεικτών συμβολαίων) και η αποζημίωση σε αξία τιμολογίου και όχι εμπορικής αξίας σε περίπτωση ολικής κλοπής οχημάτων με άδεια κυκλοφορίας μικρότερη του ενός έτους είναι μερικοί από τους λόγους που η Εταιρεία παραμένει Loyalty Leader στην ικανοποίηση πελατών στις γενικές ασφαλίσεις. Για το 2020 η Εταιρεία θα στοχεύσει και θα ενδυναμώσει την εξυπηρέτηση που προσφέρει. Για πελάτες και συνεργάτες. Άμεση digital διεκπεραίωση για μικρές ζημιές, αυτόματη πραγματογνωμοσύνη και διεύρυνση της συνεργασίας με την Mondial Assistance όπως και διαθεσιμότητα του allianz anyway σε όλους τους συνεργάτες της.

Κλάδος Ζωής και Unit Linked

Ο κλάδος Ζωής και τα Unit linked προϊόντα όπως οι Εμπορικοί και Βιομηχανικοί κίνδυνοι είναι τομέας στον οποίο ο Όμιλος Allianz εξειδικεύεται έχοντας στο δυναμικό της, τις εταιρείες Allianz Global Investors – ανοίγουν γραφεία στην Αθήνα – αλλά και την PIMCO. Εταιρείες οι οποίες συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο έχοντας τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια. Αυτή η πρόσβαση στην τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το ευνοϊκό περιβάλλον που έχει πλέον δημιουργηθεί στην Ελλάδα (25% αύξηση στα επενδυτικά προϊόντα στο οκτάμηνο του έτους – στοιχεία ΕΑΕΕ) δίνει την ευκαιρία στην Allianz και να συνεχίσει το unit linked προϊόν που διαθέτει σε συνεργασία με την PIMCO (my global) αλλά και να δημιουργήσει μια νέα προϊοντική παλέτα σε συνεργασία με την Allianz Global Investotrs όπως το target 4 life που ήδη έχει λανσαριστεί στην αγορά.

Κλάδος Υγείας

Στον κλάδο της υγείας η Allianz τα τελευταία 3 χρόνια αναπτύσσεται με διψήφια νούμερα έχοντας ένας ανταγωνιστικό προϊόν στο οποίο για το 2019 έγιναν βελτιωτικές κινήσεις. Πιο συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια φροντίδα η Εταιρεία αναβάθμισε παροχές και εξισορρόπησε το τιμολόγιό της ενώ στην πρωτοβάθμια φροντίδα δημιούργησαν ένα ενιαίο ασφάλιστρο για το πρόγραμμα My Primary Care δημιουργώντας παράλληλα και το My Primary Care Basic. H Εταιρεία επίσης έκανε ευκολότερη τη διαδικασία underwriting.

Εκπαίδευση

Στο κομμάτι της εκπαίδευσης η Allianz δείχνει να μην «αστειεύεται» έχοντας προσεγγίσει πολύ ζεστά το θέμα εκπαίδευσης των συνεργατών της. Η λογική που έχει αναπτυχθεί είναι ότι το κάθε δίκτυο έχει διαφορετικές ανάγκες οπότε και θα φροντίσει το υλικό που υπάρχει online στην πλατφόρμα της Εταιρείας να είναι διαφορετικό για τους συνεργάτες από το bancassurance, διαφορετικό για τις συνεργασίες με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και διαφορετικό για την παραδοσιακή διαμεσολάβηση. Στόχος τους είναι επίσης όλο το υλικό να υπάρχει διαθέσιμο προς όλους τους συνεργάτες σε οπτικοακουστικό υλικό online. Για το 2019 η Εταιρεία πραγματοποίησε μέχρι και τον Οκτώβρη 134 σεμινάρια με πάνω από 1.500 συμμετοχές ενώ συμπλήρωσε 540 εκπαιδευτικές ώρες. Δομημένα σεμινάρια που όπως δήλωσε ο κ. Μαλαχιάς σκοπό έχουν να δώσουν την ουσία στο συνεργάτη είτε για τα προϊόντα της Εταιρείας είτε σε κάποια από τις πολλές θεματικές ενότητες. Μεγάλης σημασίας είναι και η συνεργασία με τον ΕΙΑΣ και το Πανεπιστήμιο Πειραιά που θα δώσει την ευκαιρία στους συνεργάτες της να πιστοποιηθούν αρχικά στον τομέα του Financial Planning μέσα από ένα πρόγραμμα 5 μηνών από το EFFICERT. Όπως επίσης και το μοναδικό του είδους του ψηφιακό εργαλείο sales game το οποίο μέσα από artificial intelligence εκπαιδεύει τους συνεργάτες της Εταιρείας στις τεχνικές πωλήσεων μέσα από προσομοιώσεις. Ένα know how που «εκμεταλλεύεται» η Allianz Greece από τον Όμιλό της και που δεν θα είχε τη δυνατότητα χρήσης του διαφορετικά λόγω της πολυπλοκότητας και του κόστους εφαρμογής του.

Πρόσβαση Συνεργατών

Το 2020 θα είναι χρονιά που η Εταιρεία θα στοχεύσει στην εξυπηρέτηση και τη βελτίωση του Service. Η υπάρχουσα πλατφόρμα θα αλλάξει ως προς την πρόσβαση των συνεργατών της (σε στάδια) ξεκινώντας από την υποστήριξη στην προσφορά και έκδοση συμβολαίου στον κλάδο αυτοκινήτου για όλες τις πρόσθετες πράξεις, ανανεώσεις και για την έκδοση πράσινης κάρτας.

Κλείνοντας

O κ. Μαλαχιάς κλείνοντας την ομιλία του ανακοίνωσε τη συνεργασία με γνωστή εταιρεία διαχείρισης αξιολογήσεων πελάτη που θα εγκατασταθεί στη νέα κεντρική ιστοσελίδα της Allianz αλλά και την απόφαση του Ομίλου να είναι παγκόσμιος ασφαλιστικός συνεργάτης του Ολυμπιακού Κινήματος για την περίοδο 2021-2028, διατηρώντας παράλληλα τη συνεργασία με την Παραολυμπιακή Επιτροπή. Μια συνεργασία που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το brand του Ομίλου, το οποίο συγκαταλέγεται μέσα στα πιο αναγνωρίσιμα του κόσμου.