Ανάπτυξη του Financial Planning από την INTERAMERICAN

Η μετεξέλιξη των συνεργατών του εταιρικού δικτύου πωλήσεων της ΙΝΤERAMERICAN (δίκτυο Agency) από την ιδιότητα του πωλητή σε αυτή του συμβούλου πραγματοποιείται μεθοδικά και με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη ασφαλιστική τεχνογνωσία. Ομάδα αιχμής του δικτύου, σε μια περίοδο κατά την οποία το αβέβαιο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον φέρνει στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των ασφαλιζομένων τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική διαχείριση και κάλυψη των αναγκών τους, αποτελούν οι financial planners της εταιρείας, που ανέρχονται σε 179.

Η ΙΝΤERAMERICAN, σε αυτό το πλαίσιο, έχει οργανώσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης και βελτίωσης των συνεργατών του δικτύου Αgency στο financial planning. Η εταιρεία συνεργάζεται με το ΑCHMEA Academy, την εκπαιδευτική οντότητα της μητρικής εταιρείας και με τη ΕURAPCO, κοινοπραξία μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών οργανισμών στην οποία συμμετέχει ενεργά, αντλώντας και από τους δύο φορείς ιδέες και εμπειρίες σύγχρονης ασφαλιστικής αντίληψης και πρακτικής. Οι γνώσεις για καινοτόμα συστήματα εργασίας, για ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνικών στις πωλήσεις, το life planning των πελατών, τη συναισθηματική νοημοσύνη στην προσέγγιση και τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους, ως θέματα εκπαίδευσης, ενισχύουν την ασφαλιστική αξία που μπορεί να παρέχει ο σημερινός financial planner της INTERAMERICAN.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία στρέφεται στην επιλεκτική συμμετοχή των συνεργατών της σε κορυφαία διεθνή συνέδρια εξειδίκευσης, όπως πρόσφατα στο Festival of Financial Planning, που οργανώθηκε τον Νοέμβριο στο Birmingham από το Personal Finance Society της Μ. Βρετανίας. Η μεγάλη εκδήλωση, που οργανώνεται ανά διετία και υποστηρίζεται από το Chartered Insurance Institute, φορέα με 125.000 μέλη από 150 χώρες, συγκέντρωσε φέτος περί τους 2.000 επαγγελματίες της βρετανικής και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς. Η ΙΝΤERAMERICAN ήταν η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που συμμετείχε από την Ελλάδα. Οι 140 συνεργάτες της που έλαβαν μέρος, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αρκετές από τις 78 ομιλίες και αποκλειστικά για την εταιρεία, το ειδικό σεμινάριο του Asvin Chauham, μέλους του «Top of the Table» του παγκόσμιου οργανισμού ασφαλιστικών συμβούλων «Million Dollars Round Table» (MDRT).

Στη βάση της εμπειρίας που αποκόμισαν οι συνεργάτες της ΙΝΤERAMERICAN από τo εκπαιδευτικό ταξίδι στο Birmingham, ακολούθησε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας διαδραστική ημερίδα για καλές επαγγελματικές πρακτικές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πρωτότυπου υλικού εκπαίδευσης συμβούλων προς χρήση από τα γραφεία πωλήσεων του εταιρικού δικτύου. Επισημαίνεται ότι το δίκτυο Αgency, που ανανεώνεται και ενισχύεται στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης «Genesis», κλείνει τη χρονιά με περισσότερους από 300 νέους συνεργάτες στο δυναμικό του και με αύξηση της νέας παραγωγής του, έναντι του 2016, κατά 11% στον κλάδο υγείας, 35% στον κλάδο ζωής, 93% στα επενδυτικά προϊόντα «Capital» και 160% στις ομαδικές ασφαλίσεις (στοιχεία Νοεμβρίου).

H εταιρεία, υλοποιώντας ταχύτατα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, εγγράφει στη λειτουργική καθημερινότητα των συνεργατών της συνεχώς νέες εφαρμογές υποστήριξης του «ψηφιακού γραφείου» και προχωρεί στον εμπλουτισμό της ασφάλισης με νέες υπηρεσίες –και προτεραιότητα τον τομέα υγείας- δημιουργώντας «insurance ecosystems», με στόχο την απόλυτη διαφοροποίησή της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και τη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας για τον πελάτη.